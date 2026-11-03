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Arabia Saudí pospone la Copa Asiática hasta diciembre de 2027 por ataques de los hutíes

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El Cairo, 3 nov (EFE).- Arabia Saudí anunció este martes el aplazamiento de la Copa Asiática de Fútbol de 2027, que se celebrará finalmente entre el 23 de diciembre de ese año al 21 de enero de 2028, en lugar de las fechas inicialmente previstas, por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el reino.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) confirmó que, tras coordinar con el Comité Organizador Local y la Federación de Fútbol Saudí (SAFF), "la próxima edición, programada originalmente para celebrarse del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, ha sido pospuesta para llevarse a cabo del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028 ", indicaron en un comunicado los organizaciones.

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El Comité Organizador reafirmó "que continúa con los preparativos, en estrecha coordinación" con la Confederación Asiática y todas las partes interesadas "para ofrecer una edición excepcional del torneo que refleje la posición del reino y cumpla con las aspiraciones de los aficionados al fútbol en toda Asia".

Arabia Saudí hasta ahora había insistido en que mantenía los preparativos para albergar el torneo, pese al aplazamiento de otros eventos importantes en el reino.

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Esta decisión se suma a la larga lista de eventos deportivos y culturales que el reino ha cancelado o aplazado como el Dakar o el rally en Yeda, así como la Semana de la Moda de Riad, el festival MDLBEAST Soundstorm y el Festival de Cine del Mar Rojo, por los ataques de los insurgentes yemeníes, que continúan lanzando ataques contra el país, incluidos aeropuertos.

El conflicto con los hutíes se reanudó en verano cuando el Ejército yemení, que actúa bajo patronazgo saudí, se atribuyó un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, lo que provocó una respuesta de los hutíes, quienes además anunciaron un bloqueo marítimo a Arabia Saudí.

Mientras, la coalición antihutí liderada por Riad y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente reanudaron sus bombardeos contra el territorio dominado por los hutíes e iniciaron una contraofensiva denominada "Amanecer del Yemen".EFE

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