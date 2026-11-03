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Santander, 3 nov (EFE).- El atacante del Racing de Santander Andrés Martín sufre una rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo izquierdo y el periodo de baja dependerá de la evolución de la lesión.

Según informa el club cántabro en un comunicado, las pruebas de imagen a las que ha sido sometido el futbolista han confirmado el alcance de la dolencia.

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A causa de las molestias, el jugador andaluz no entró en la convocatoria para el partido ante el Real Madrid ni participó en las dos sesiones de entrenamiento previas al encuentro.

Ésta es la segunda lesión de la temporada para Andrés Martín, que sufrió un esguince en la rodilla derecha en el partido ante el Elche, celebrado el 28 de agosto. EFE

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