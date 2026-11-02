Vox se querella contra el delegado del Gobierno por las protestas en su acto de Ferrol

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Ferrol (A Coruña), 2 nov (EFE).- Vox ha anunciado este lunes que ha presentado una querella contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, al considerar que evitó proteger su acto de precampaña de este sábado en Ferrol (A Coruña), sobre el que ha señalado que sufrió un "boicot de Galiza Nova", organización juvenil del BNG.

En un comunicado, la formación considera que "la falta de actuación" de las delegaciones del Gobierno ante "el acoso" a los actos de Vox se repite "de A Coruña a Mahón, Avilés o Zamora", de ahí esta nueva querella tramitada ante los juzgados de Ferrol.

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Además, ha avanzado Vox que cita a los responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña por no garantizar el acto al que acudió el jefe de su delegación en el Parlamento europeo, Jorge Buxadé.

Sobre el particular, Vox indica que comunicó el evento "en tiempo y forma" y que pidió "expresamente" la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que establecieron un cordón de separación entre su puesto informativo y una protesta antifascista convocada en el mismo lugar, el céntrico Cantón de Molíns.

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"Un día antes, Galiza Nova y otros colectivos convocaron una concentración con el objetivo declarado de frenarlo, la Delegación lo sabía y conocía lo ocurrido días antes en A Coruña; aún así, no prohibió la contramanifestación ni cambió su lugar u horario", ha afeado el grupo político.

Ha criticado Vox, en esa línea, que no se "garantizó que el acto se desarrollara con normalidad" y que no se trata de un "caso aislado, sino que la misma falta de actuación se ha repetido en A Coruña, Mahón, Avilés o Zamora, donde delegaciones del Gobierno que conocen el riesgo están permitiendo la protesta junto al acto de Vox".

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De este modo, la formación ha valorado que el Ejecutivo central "no adopta medidas eficaces para proteger un acto electoral" y ha avanzado que con su querella imputa al delegado en Galicia Pedro Blanco "un delito contra los derechos cívicos, en comisión por omisión, y uno de prevaricación administrativa".

Sobre los impulsores de la concentración antifascista, apoyada por diferentes colectivos a través de redes sociales, les ha atribuido un delito de odio y uno contra el derecho de reunión, además de las "lesiones y daños que resulten", aunque la movilización concluyó sin incidentes.

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Finalmente, ha exigido para Galiza Nova y las "asociaciones convocantes responsabilidad penal como personas jurídicas" y ha responsabilizado Vox "al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Grande-Marlaska de que los actos de Vox no puedan celebrarse con normalidad". EFE

rs/am/jlp