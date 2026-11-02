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Vecinos, amigos y la cultura y política valenciana despiden al escultor Miquel Navarro

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València, 2 nov (EFE).- Representantes de la sociedad civil y cultural valenciana, políticos, altos cargos institucionales, amigos, familiares y vecinos han despedido esta mañana al artista Miquel Navarro, fallecido este domingo a los 81 años de edad, en la capilla ardiente instalada en su estudio-taller de Mislata (Valencia), su localidad de nacimiento.

Navarro mantuvo durante toda su vida una relación inseparable con sus raíces y la ciudad de Mislata, donde vivió, trabajó y desarrolló buena parte de su proceso creativo desde su taller en el barrio de la Morería.

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"Es un día muy triste para la ciudad de València", ha lamentado su alcaldesa, María José Catalá, tras visitar la capilla ardiente del artista, que fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad, con la que mantenía una estrecha relación con Navarro "es uno de los artistas valencianos más importantes que tenemos y que tendremos y al que València le debe mucho", ha añadido Catalá, que ha puesto en valor tanto su legado artístico como su dimensión humana y su profundo vínculo con su tierra.

La alcaldesa de València ha destacado asimismo la recuperación y restauración de una de las obras de Navarro en la ciudad, El Parotet, "una de las esculturas más reconocibles del paisaje urbano valenciano" y "un orgullo y un lujo" para la ciudad.

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A la capilla ardiente también se han acercado altos cargos de la Generalitat Valenciana, entre ellos el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien ha destacado el carácter "afable" de Navarro y su "generosidad", ya que donó a la Generalitat Valenciana 500 obras que "vamos a cuidar, mantener y ofrecérselas a los ciudadanos".

Por la capilla ardiente han pasado también esta mañana, entre otros, la consellera de Cultura, Carmen Ortí; el expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig; el presidente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda; y el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón.

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha lamentado, en un mensaje en su cuenta en la red social X, la pérdida de "un referente internacional que ha llenado de significado nuestras calles con sus esculturas" e "impregnado nuestro paisaje con una manera única de entender el mundo".

El alcalde de Mislata y presidente de la Fundació Miquel Navarro, Carlos Fernández Bielsa, ha resaltado que el artista era un hombre "bueno, generoso y sensible" y ha señalado que ahora le corresponde al municipio "defender, proteger y difundir su legado, vida y obra" para la futuras generaciones.

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí" de València ha expresado también en un comunicado su "sentido pésame y solidaridad" con la familia, allegados y convecinos del artista, que colaboró con la institución en diversas ocasiones.

La capilla ardiente ha estado abierta hasta las 14:00 horas y el artista será enterrado en la localidad valenciana de Siete Aguas. EFE

(foto)

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