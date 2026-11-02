Espana agencias

Un incendio forestal en Velefique (Almería) obliga a movilizar un amplio dispositivo

Guardar

Almería, 2 nov (EFE).- El dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha movilizado este lunes cuatro helicópteros, ocho grupos de bomberos forestales y una brigada de refuerzo para combatir un incendio forestal declarado en el término municipal de Velefique (Almería), que continúa activo.

Según ha informado el Infoca a través de sus redes sociales, el operativo ha experimentado un importante incremento de medios durante la tarde, con la incorporación progresiva de efectivos terrestres y aéreos para tratar de sofocar las llamas.

PUBLICIDAD

La primera comunicación, publicada a las 15:40 horas, daba cuenta de la movilización de una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BRICA), un grupo de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y dos helicópteros, uno ligero y otro pesado.

Sin embargo, apenas media hora después, a las 16:09 horas, el Infoca anunciaba una ampliación del dispositivo, que pasaba a contar con ocho grupos de bomberos forestales, una BRICA, tres técnicos de operaciones, tres autobombas, dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de una unidad médica.

PUBLICIDAD

La última actualización, difundida a las 17:06 horas, confirma un nuevo refuerzo de los medios aéreos, con la incorporación de un tercer helicóptero semipesado, de manera que son ya cuatro las aeronaves movilizadas para combatir el incendio.

El resto del dispositivo permanece integrado por ocho grupos de bomberos forestales, una BRICA, tres técnicos de operaciones, tres autobombas y una unidad médica.

El Infoca también ha informado de las condiciones de viento en la zona, donde sopla del sur-suroeste con velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 20 kilómetros por hora.

Por el momento, el Infoca no ha facilitado datos sobre la superficie afectada, las posibles causas del incendio ni la existencia de daños personales o materiales. EFE

mma/vg/ess

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 2 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 2 noviembre

El pueblo más bonito de España para visitar en noviembre, según National Geographic: cuenta con un castillo musulmán y un mar de mimbre rojo

La localidad conquense reúne una fortaleza del siglo XII, una laguna de aguas dobles y campos que se tiñen de granate con las primeras heladas

El pueblo más bonito de España para visitar en noviembre, según National Geographic: cuenta con un castillo musulmán y un mar de mimbre rojo

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El 39,4% de los arrendamientos ya supera los 1.500 euros al mes y las ofertas por debajo de los 1.000 euros caen al 35,7%, mientras Baleares, Barcelona y Madrid concentran los precios más elevados

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

La acampada se queda en Sol para apoyar a las personas sin hogar y traslada sus esfuerzos a los barrios ante la huelga general: “Estaba viviendo en una habitación y me han echado”

La protesta, que ha superado la duración de la del 15M, concentra sus esfuerzos en preparar la huelga del 11 de noviembre. También refuerza su apoyo a las personas en situación de sinhogarismo

La acampada se queda en Sol para apoyar a las personas sin hogar y traslada sus esfuerzos a los barrios ante la huelga general: “Estaba viviendo en una habitación y me han echado”

El huevo no es el único alimento que transmite la salmonela: este producto básico de la dieta mediterránea también puede contener la bacteria

Aunque suele pasar desapercibido, puede contaminarse durante su cultivo o manipulación y provocar infecciones si no se toman las precauciones adecuadas

El huevo no es el único alimento que transmite la salmonela: este producto básico de la dieta mediterránea también puede contener la bacteria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

DEPORTES

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius