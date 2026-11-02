Un incendio forestal en Velefique (Almería) obliga a movilizar un amplio dispositivo

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Almería, 2 nov (EFE).- El dispositivo de extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha movilizado este lunes cuatro helicópteros, ocho grupos de bomberos forestales y una brigada de refuerzo para combatir un incendio forestal declarado en el término municipal de Velefique (Almería), que continúa activo.

Según ha informado el Infoca a través de sus redes sociales, el operativo ha experimentado un importante incremento de medios durante la tarde, con la incorporación progresiva de efectivos terrestres y aéreos para tratar de sofocar las llamas.

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La primera comunicación, publicada a las 15:40 horas, daba cuenta de la movilización de una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BRICA), un grupo de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y dos helicópteros, uno ligero y otro pesado.

Sin embargo, apenas media hora después, a las 16:09 horas, el Infoca anunciaba una ampliación del dispositivo, que pasaba a contar con ocho grupos de bomberos forestales, una BRICA, tres técnicos de operaciones, tres autobombas, dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de una unidad médica.

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La última actualización, difundida a las 17:06 horas, confirma un nuevo refuerzo de los medios aéreos, con la incorporación de un tercer helicóptero semipesado, de manera que son ya cuatro las aeronaves movilizadas para combatir el incendio.

El resto del dispositivo permanece integrado por ocho grupos de bomberos forestales, una BRICA, tres técnicos de operaciones, tres autobombas y una unidad médica.

El Infoca también ha informado de las condiciones de viento en la zona, donde sopla del sur-suroeste con velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 20 kilómetros por hora.

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Por el momento, el Infoca no ha facilitado datos sobre la superficie afectada, las posibles causas del incendio ni la existencia de daños personales o materiales. EFE

mma/vg/ess