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Rollán reivindica que Melilla y Ceuta son "el kilómetro cero de España" y reclama una atención especial del Estado

02/11/2026 El presidente del Senado, Pedro Rollán, de visita institucional en Melilla. POLITICA MUSTAFA HAMED HASSAN
02/11/2026 El presidente del Senado, Pedro Rollán, de visita institucional en Melilla. POLITICA MUSTAFA HAMED HASSAN
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El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha reivindicado este lunes que Melilla y Ceuta son "el kilómetro cero de España" y ha reclamado al Estado que otorgue a ambas ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África "un tratamiento y un espacio en nuestro corazón muy relevante". Durante su visita institucional a Melilla, Pedro Rollán ha subrayado que "Melilla es española por sus cuatro costados" y ha defendido que ambas ciudades constituyen una parte esencial de España y de Europa. "Ni España se entiende sin Melilla, ni Melilla sin Europa", ha escrito en el Libro de Oro de la Ciudad, en el que ha dejado constancia de su visita.

El presidente de la Cámara Alta ha destacado la normalidad, la convivencia y la seguridad que, a su juicio, caracterizan a Melilla, donde ha asegurado que se puede transitar "con total y absoluta tranquilidad". Sin embargo, ha lamentado que esta situación no se reproduzca actualmente en Ceuta, a la que se ha referido como "su ciudad hermana". Rollán también ha expresado su preocupación por las necesidades de ambas ciudades en materias como la sanidad y la educación, competencias que corresponden al Gobierno de España. En este sentido, ha señalado que "los resultados del informe PISA vuelven a evidenciar un margen de mejora sustancial en el ámbito educativo".

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Asimismo, ha recordado las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y de los pacientes melillenses para mejorar la calidad asistencial. El presidente del Senado ha considerado que, pese a las cualidades de la ciudad, "tener que desplazarse a la Península para recibir determinados tratamientos supone un esfuerzo económico y logístico", al que se suma la disponibilidad de vuelos y otros medios de transporte. "Veo que las cuestiones no han mejorado sustancialmente, porque a través de los medios de comunicación se sigue poniendo de manifiesto que hay que mejorar mucho tanto en sanidad como en educación", ha manifestado, confiando en que se produzcan avances en un corto espacio de tiempo.

Durante su intervención, Rollán ha defendido el papel del Senado como Cámara de representación territorial y ha destacado que, en la presente legislatura, "se han aprobado 47 leyes destinadas a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los españoles". Sin embargo, ha lamentado que ninguna de estas iniciativas haya podido ser sometida a deliberación y votación en el Congreso de los Diputados, debido a la falta de avances en su tramitación. Según ha explicado, los plazos se han ampliado en numerosas ocasiones pese a la importancia de las cuestiones abordadas.

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El presidente del Senado ha subrayado también que la Cámara Alta ha dado voz a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, reivindicando la diversidad territorial como un elemento de cohesión nacional. "Somos un país diverso, plural y lleno de acentos", ha afirmado, antes de defender que esas diferencias deben contribuir a generar un sentimiento de patriotismo compartido, en lugar de alimentar la confrontación. Rollán ha aprovechado su visita a Melilla para trasladar un mensaje de optimismo, aunque sin obviar las dificultades que atraviesa España.

A su juicio, el país ha sido capaz de superar grandes desafíos históricos cuando sus ciudadanos han avanzado en una misma dirección y han contado con gobiernos solventes. "Siempre que España y los españoles han estado alineados, siempre que también han contado con un Gobierno serio, solvente, han sido capaces de afrontar y de superar los retos más ambiciosos", ha señalado. En este contexto, ha defendido que Melilla debe ocupar un lugar relevante en las prioridades nacionales y ha asegurado que su presencia pretende transmitir a los melillenses la certeza de que la ciudad importa y debe ser tenida en consideración.

La visita institucional de Pedro Rollán ha incluido una reunión con el Gobierno de Melilla, la firma en el Libro de Oro de la Ciudad y su participación en el acto de colocación de coronas en el cementerio de la Purísima Concepción con motivo del Día de los Difuntos. En esta edición, el homenaje ha incorporado un recuerdo a los marinos caídos en defensa de Melilla y al arquitecto Enrique Nieto, que se han sumado al listado de ciudadanos, trabajadores, militares y víctimas de accidentes a los que se rinde tributo. Rollán ha calificado de honor su participación en este acto y ha agradecido la hospitalidad del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, a quien se ha referido como "mi querido amigo".

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EuropaPress

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