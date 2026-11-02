Retirados de las vías todos los vagones de los trenes accidentados en Urda (Toledo)

Toledo, 2 nov (EFE).- Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) han retirado ya de las vías todos los vagones de los trenes Iryo y AVE siniestrados el pasado miércoles.
A mediodía de este lunes solo quedaban dos vagones del tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que han sido retirados a lo largo de la tarde, han confirmado a EFE fuentes del Instituto Armado.
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Por su parte, los vagones del AVE ya fueron retirados a lo largo de la pasada noche y trasladados a una zona segura.
La Guardia Civil ha mantenido este lunes el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos, con medio centenar de efectivos en la zona. EFE
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