Espana agencias

Renovables, ciencia, adaptación: entre las prioridades de España ante la cumbre del clima

Guardar

Madrid, 2 nov (EFE).- España acude a la cumbre climática de Antalya (Turquía) dispuesta a defender la importancia del multilateralismo, la ciencia y las renovables, entre otras prioridades, ante un contexto atenazado por la tensión geopolítica y el calentamiento global.

La delegación nacional que participará este año en la COP31 -que se desarrollará entre los días 9 y 20 de noviembre- estará encabezada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen.

PUBLICIDAD

Fuentes de esa cartera señalan que la coyuntura internacional está muy condicionada por varios factores como los "aspectos físicos" derivados del cambio climático, manifestado en los últimos años en forma de danas devastadoras, olas de calor y otros fenómenos.

Tampoco ayudan las tensiones geopolíticas y sus implicaciones en seguridad energética, que siguen estando muy presentes en el contexto de la cumbre, así como la amenaza al multilateralismo.

PUBLICIDAD

En un momento en que la ONU reclama más medidas para reducir las emisiones, varios países productores de petróleo y otros afines, empoderados por la ausencia de EEUU, bloquean y plantean reticencias al intentar, por ejemplo, diluir las referencias al límite de 1,5 grados de calentamiento y aplazar la publicación de nuevos informes del panel de expertos IPCC.

 Ante "problemas globales", las fuentes del Ministerio apuntan que no queda más remedio que buscar soluciones globales y en este contexto "complejo", la necesidad de refrendar la cooperación es cada vez más evidente.

Si bien desde el Miteco aclaran que la posición de España en la cita de Turquía está encuadrada en la línea oficial de la Unión Europa (UE), que ya definió su postura negociadora el pasado 12 de octubre, el Gobierno español asistirá con su propia cartera de puntos prioritarios.

Uno de ellos es la defensa del multilateralismo, pues "sigue siendo necesario un modelo de colaboración entre países" y la idea de esfuerzo colectivo es la esencia de la convención.

Entre otras cuestiones clave, el equipo español aboga por la "electrificación como gran apuesta" a raíz de la propuesta impulsada por Turquía, y respaldada por Australia, para elevar la cuota de electricidad en el consumo final de energía mundial del 20 % actual al 35 % en 2035.

Esto responde a una necesidad de acelerar, explican desde el ministerio, la transición energética con sus beneficios económicos sociales y sobre el clima.

Para el Gobierno una cuestión muy importante en el debate pasa por que la electrificación esté basada en energías limpias. En este sentido, sostienen que sería "un verdadero paso hacia adelante" entender esa apuesta en el marco de la agenda de abandono progresivo de los combustibles fósiles, más como un medio y no como un fin en sí mismo.

Asimismo, ocupa un lugar central en la agenda nacional la ciencia y la transición justa, en lo que España ha tenido un papel muy activo dentro de las negociaciones, según recuerdan.

Pero también es importante la adaptación, sobre todo al hablar de una COP que se va a desarrollar en el Mediterráneo, que se calienta de manera progresiva.

El pasado 12 de octubre, la Unión Europea (UE) estableció oficialmente su posición negociadora para esta COP con la idea de acelerar la aplicación del Acuerdo de París y plasmar los compromisos climáticos existentes en resultados concretos.

El bloque aprobó entonces una serie de prioridades con especial atención a la transición energética, la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Al menos 7 personas fallecidas en una patera que se dirigía a Canarias: cinco cuerpos fueron arrojados al mar

En la embarcación viajaban 132 personas, según ha informado Salvamento Marítimo

Al menos 7 personas fallecidas en una patera que se dirigía a Canarias: cinco cuerpos fueron arrojados al mar

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Las encuestas sitúan al bloque de PP y Vox por encima de los 200 diputados, un resultado muy superior a los 176 que marca la mayoría absoluta

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Estupefacción por la expulsión de Ivana Icardi de ‘Supervivientes All Stars 3’: “Era finalista, lo ha dado todo en las pruebas”

El reality de Telecinco encara su recta final con una eliminación inesperada que ha desatado las críticas de los espectadores y deja a Chiqui, Asraf y Yola Berrocal ante unas nominaciones decisivas

Estupefacción por la expulsión de Ivana Icardi de ‘Supervivientes All Stars 3’: “Era finalista, lo ha dado todo en las pruebas”

La Comarca de los hobbits existe de verdad: está en Italia y tiene 200 casas cubiertas de hierba

Sus casas semienterradas esconden un secreto centenario: fueron bodegas excavadas en piedra donde generaciones de vecinos pisaron uva y fermentaron vino hasta mediados del siglo pasado

La Comarca de los hobbits existe de verdad: está en Italia y tiene 200 casas cubiertas de hierba

Dónde es festivo el próximo 9 de noviembre, qué se celebra y por qué se hace este día

El calendario laboral de noviembre recoge esta celebración, que forma parte de la tradición religiosa y cultural de la capital

Dónde es festivo el próximo 9 de noviembre, qué se celebra y por qué se hace este día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

La precampaña se relanza con cambios en la estrategia tras el desastre ferroviario: Feijóo reúne a sus barones mientras ataca en los tribunales y Sánchez cierra filas con Puente

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

ECONOMÍA

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones