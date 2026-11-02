Recuperado el 40 % del suministro eléctrico en La Palma

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Santa Cruz de Tenerife, 2 nov (EFE).- El suministro eléctrico se ha restablecido ya al 40 % de los clientes afectados por el cero energético registrado este lunes en La Palma, aunque todavía quedan 32.781 usuarios pendientes de recuperar el servicio, ha informado Endesa a EFE.

Según la última actualización de la incidencia, ya se han acoplado grupos electrógenos en la central térmica de Los Guinchos y Red Eléctrica de España (REE) ha reparado y puesto en servicio la línea de alta tensión que permanecía inoperativa desde las 04:10 horas.

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Estas actuaciones permiten avanzar en la recuperación progresiva del suministro eléctrico en la isla, que permanece afectada por un apagón general desde primera hora de la mañana. EFE