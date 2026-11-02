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Prisión para un joven de Cabrera d'Anoia (Barcelona) que promovió disturbios de Blocus

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Barcelona, 2 nov (EFE).- Un juez de Barcelona ha acordado este lunes prisión sin fianza para un joven de 21 años detenido el pasado sábado en Cabrera d'Anoia (Barcelona) acusado de promover los disturbios de Blocus del pasado 24 de octubre al administrar uno de los chats usados para coordinar las acciones violentas.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, en funciones de guardia, ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para este joven, en una causa abierta por los delitos de desórdenes públicos y organización criminal.

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El joven, de 21 años, fue detenido el pasado sábado por los Mossos d'Esquadra en Cabrera d'Anoia, acusado de ser el administrador de uno de los grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones violentas, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de Whatsapp.

Según los Mossos, el joven habría tenido una participación activa en la dinamización del grupo y se encontraba en Barcelona durante los violentos disturbios del pasado 24 de octubre en la capital catalana.

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Precisamente, los Mossos y la Policía Nacional también han detenido hoy en una investigación conjunta a dos chicas de 14 y 17 años acusadas de promover actos violentos y saqueos en Barcelona el 24 de octubre, al administrar varios grupos de comunicación para coordinar los disturbios de Blocus.

Las dos chicas han sido detenidas en las comarcas barcelonesas del Maresme y del Bages por su presunta relación con delitos de desórdenes públicos agravados por pillaje ocurridos en Barcelona a través de los canales de comunicación de Blocus.

En concreto, los Mossos y la Policía Nacional, en su investigación conjunta coordinada por la sección de menores de la Fiscalía de Barcelona, sostienen que las dos chicas eran administradoras de varios grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones de Blocus. EFE

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