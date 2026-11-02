Pedro Rollán: El espíritu de la concordia de la Transición es más necesario hoy que nunca

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Melilla, 2 nov (EFE).- El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha apelado este lunes al espíritu de la concordia y el entendimiento de la Transición española ante las elecciones generales del 29 de noviembre porque, a su juicio, “es más necesario hoy que nunca”.

Durante su visita oficial a Melilla, Rollán ha transmitido en rueda de prensa “un mensaje de optimismo y de realismo” ante esta “racha” en la que los españoles están viviendo “demasiados momentos tristes y fatídicos”.

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“Pero siempre que España y los españoles han estado alineados, siempre que también han contado con un gobierno serio, solvente, han sido capaces de afrontar y de superar los retos más ambiciosos y que no pocos consideraban que eran inasumibles para España”, ha dejado claro.

Se ha referido, por ejemplo, a la entrada de España en el Comité de las Naciones, embrión del Parlamento europeo; la entrada del euro o “tantas proezas históricas” de este “gran país” cuyos habitantes “siempre han llegado a buen puerto” cuando han “remado en la misma dirección” y han tenido oportunidad para ello.

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Por eso se ha mostrado convencido de que “estos tiempos no tienen por qué ser ni distintos ni peores que tiempos pretéritos en los que se alcanzaron grandes proezas”, y ha citado como la más importante el espíritu de la Transición: “Esa España de respeto y de fundirnos todos en un abrazo”.

Ha considerado “increíble” que en este siglo “haya temas que es deseable no abordar por aquello de los muros”.

Frente a ello, ha apelado este 29N al valor de la concordia, del respeto y de poder discrepar, “y que ningún periodista o ningún medio de comunicación tenga que estar etiquetado en un informe si su orientación política es esta o aquella”, ya que son “cuestiones que no ayudan, que no suman”.

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En su mensaje de optimismo, ha asegurado que los españoles serán capaces de “escribir nuevas páginas” para sentirse orgullosos de sus gobernantes, ya que los representantes de las instituciones sí se sienten “muy orgullosos del pueblo español en general y del melillense en particular”. EFE

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