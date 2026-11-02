Noviembre llega con inestabilidad y temperaturas diurnas en línea con la época del año

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Madrid, 2 nov (EFE).- El mes de noviembre comienza con temperaturas diurnas que, en general, estarán en torno a los valores normales para esta época, y con buena parte de la semana marcada por la inestabilidad, durante la que el martes podría aislarse una dana en el norte de la península.

En el inicio de la semana el foco estará en Canarias y zonas del litoral catalán y Baleares, ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

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Este lunes y martes habrá en Canarias chubascos fuertes o muy fuertes acompañados de tormenta, y el martes podría ser, además, una jornada adversa en zonas del litoral catalán y Baleares por chubascos muy fuertes y persistentes en zonas donde este otoño ya han sufrido lluvias torrenciales.

A partir del miércoles continuarán las lluvias en el área mediterránea, en principio perdiendo intensidad y, de cara a la recta final de la semana, podrían llegar borrascas atlánticas al oeste de la península, con lluvias por allí, aunque aún hay que confirmarlo.

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Las temperaturas diurnas estarán, en general, en torno a los valores normales para esta época del año, pero las mínimas serán bajas, sobre todo, en zonas de la mitad norte y del interior oriental de la península, donde habrá heladas nocturnas, aunque de cara al fin de semana irán recuperándose.

Este lunes se espera una jornada tranquila, en general, en la península y Baleares, aunque en zonas del litoral Mediterráneo del este peninsular podrá haber algún chubasco.

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La situación más inestable se dará en Canarias, con chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes en Tenerife y, especialmente, en La Gomera, La Palma y el Hierro, islas donde el portavoz ha pedido "mucha precaución" porque "el peligro es importante" con posibles inundaciones locales y barrancos que habitualmente no llevan agua podrían "aumentar considerablemente su caudal".

El martes seguirán los chubascos fuertes y acompañados de tormentas en Canarias y en la península habrá un claro aumento de la inestabilidad atmosférica por la llegada de una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera. Incluso, podría aislarse una dana en el norte de la península junto con vientos húmedos procedentes del Mediterráneo.

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Así, en el Cantábrico habrá lluvias, en general débiles; en el área mediterránea y en Baleares se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de tormenta, sin descartar que en zonas costeras y proximidades de Cataluña sean muy fuertes. En los Pirineos y el sistema ibérico nevará por encima de unos 1.500 metros.

Las temperaturas bajarán notablemente, especialmente en el norte y centro de la península, con valores máximos entre 6 y 8 grados por debajo de los de este lunes, y ciudades como Segovia y Ávila registrarán hasta unos 2 grados bajo cero.

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Las máximas se quedarán en torno a 10 grados en Burgos o Vitoria, mientras que en Sevilla se superarán los 25.

El miércoles habrá precipitaciones en las islas Canarias más montañosas, aunque menos intensas, y en la península lloverá débilmente en el Cantábrico y se producirán chubascos en el área mediterránea peninsular y en Baleares que se extenderán al sur de Andalucía.

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Las lluvias afectarán al resto de la mitad oriental peninsular, de forma más débil que en el área mediterránea, con nevadas por encima de unos 1.500 metros.

Las temperaturas nocturnas serán, en general, algo más bajas, con heladas en buena parte del interior norte y centro oriental peninsular, mientras que las diurnas se recuperarán un poco.

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El jueves tendrá a un tiempo más estable pero a primeras horas todavía seguirán las precipitaciones en el tercio oriental peninsular, localmente fuertes y con tormenta en Cataluña, aunque, en general, irán remitiendo.

Las temperaturas comenzarán, en general, a subir, una tendencia que continuará en los días siguientes y especialmente en el tramo final de la semana.

Las noches, sin embargo, seguirán siendo frías, especialmente en el norte peninsular, donde habrá heladas nocturnas tanto el jueves como el viernes.

De cara al fin de semana, el portavoz d la Aemet ha indicado que aunque aún queda tiempo y, por lo tanto, habrá que confirmarlo, no se puede descartar que el acercamiento de borrascas atlánticas comience a dejar precipitaciones en el extremo occidental peninsular, especialmente en el noroeste.EFE

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