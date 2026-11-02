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Moret (PSC) responde a Feijóo: "No solo no entiende Cataluña, sino que la utiliza"

26/10/2026 29N.- Moret (PSC) responde a Feijóo: "No solo no entiende Cataluña, sino que la utiliza". La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no solo no entiende a Cataluña, sino que la utiliza como un instrumento de confrontación electoral". POLITICA
26/10/2026 29N.- Moret (PSC) responde a Feijóo: "No solo no entiende Cataluña, sino que la utiliza". La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no solo no entiende a Cataluña, sino que la utiliza como un instrumento de confrontación electoral". POLITICA
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La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no solo no entiende a Cataluña, sino que la utiliza como un instrumento de confrontación electoral".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido este lunes en respuesta a las declaraciones de Feijóo en una entrevista de 'La Vanguardia', en la que aseguró que "un presidente del gobierno no puede serlo sin entender, sin saber interpretar y sin tener compromisos explícitos con Cataluña".

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Por ello, Moret ha augurado que "Feijóo nunca será presidente de España porque ha sido absolutamente insensible con la realidad y con las características, las especificidades y las singularidades de Cataluña".

Ha criticado la negativa del PP a "todas aquellas resoluciones, decisiones e instrumentos legislativos que venían a mejorar y a recuperar la convivencia y el clima de respeto a la diversidad" y ha puesto de ejemplo la amnistía, la financiación o el catalán en Europa.

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"NO ES DIGNO"

Moret ha acusado al PP de haber abandonado a Cataluña y ha agregado: "El último episodio es el hecho de renunciar a sus listas al Senado en demarcaciones concretas como Girona y Tarragona, cediendo esta representación en el Senado a Vox, un partido que tiene claro dentro de su programa electoral ir en contra de nuestro autogobierno".

"Siempre el PP y el señor Feijóo a la cabeza han instrumentalizado Cataluña y han utilizado la confrontación con Cataluña como herramienta electoral y electoralista, y lo sigue haciendo. Por tanto, no es digno de representar a los catalanes", ha concluido.

DEBATE EN RTVE

Preguntada por las críticas del PP por haberse aplazado el debate electoral de los candidatos por Barcelona en TVE, previsto para este lunes, por el accidente de trenes en Urda (Toledo), Moret ha asegurado que el PSC y su candidato, el ministro Jordi Hereu, respetarán el nuevo calendario y "lo que diga Televisión Española".

"Ya conocemos el estilo del señor Albiol, a él le gustan mucho las 'performances' y las exaltaciones y sobredimensionar cualquier tema. Yo creo que Televisión Española tiene otras prioridades que perjudicar al señor Albiol", ha zanjado.

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