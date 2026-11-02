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Martes, 3 de noviembre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

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Barcelona/Madrid. El Barcelona recibe al Aston Villa, el Atlético de Madrid al Bayern Múnich y el Villarreal al campeón de las dos últimas ediciones, el París Saint-Germain, este martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en la que también se juegan los partidos Galatasaray-Stuttgart, Shakhtar-Sporting Lisboa, LASK-Slovan Bratislava, Bodo/Glimt-Lille, Feyenoord-Inter y Manchester United-Roma.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. El Real Madrid y el Real Betis, que cuentan sus partidos por victorias en el inicio del torneo, ultiman este martes su puesta punto para sus respectivos duelos a domicilio de la cuarta jornada de la Liga de Campeones contra el AEK Atenas y el Borussia Dortmund.

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FÚTBOL COPA DEL REY

Pamplona. Se juegan este martes los partidos Anaitasuna-Alavés y Pamplona-Eibar, dos de los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que fueron aplazados el 28 de octubre en señal de duelo por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas.

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CICLISMO GIRO

Roma. Se presentan en el Parco della Musica Ennio Morricone de Roma los recorridos del Giro de Italia 2027, que celebrará su 110ª edición en categoría masculina y la 38ª en la femenina. Se desvelan las etapas, los puertos decisivos y las ciudades de salida y llegada de ambas pruebas. Información de Carlos Expósito.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

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FÚTBOL AMERICANO NFL ESPAÑA

Madrid. Entrevista con Tom Gabarró, jugador español de la NFL Academy que se enfrentará a la selección española sub-20 el sábado, día previo al duelo oficial de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Presentación de la carrera Behobia-San Sebastián, una de las carreras populares más multitudinarias a nivel nacional. Pío Baroja, San Sebastián. 11.30 (Texto) (Foto)

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BALONCESTO

- Euroliga. Última hora del Real Madrid-Panathinaikos. Rueda de prensa de Pedro Martínez, (12:30), en Valdebebas.

- Liga de Campeones. 3ª jornada: Oporto-Asisa Joventut (20.30) y Unicaja-Reggiana (20.30).

- Copa FIBA Europa. FIATC Girona-Levice (20.00).

- Euroliga femenina. Fenerbahce-Valencia Basket (18.00) y Landes-Casademont Zaragoza (19.30).

. Previa del partido de la Eurocopa femenina entre Brod Na y el Hozono Jairis

- Eurocopa femenina. Baxi Ferrol-Olympiakos (20.15).

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BALONMANO

- Última hora del partido Dinamarca-España de la Euro Cup que se juega el miércoles en Silkeborg.

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CICLISMO

- Presentación de los recorridos masculino y femenino del Giro de Italia 2027, en Roma. Información de Carlos Expósito (12.00. Parco della Musica Ennio Morricone) (FOTO) (VÍDEO)

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FÚTBOL

- Liga de Campeones. 4ª jornada (FOTO): Galatasaray-Stuttgart (18:45) y Shakhtar-Sporting Lisboa (18:45)y LASK-Slovan Bratislava, Villarreal-PSG, Bodo/Glimt-Lille, Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma, Atlético de Madrid-Bayern Munich y Barcelona-Aston Villa (21.00).

. Previas de los partidos AEK Atenas-Real Madrid y Borussia Dortmund-Betis.

. AEK. Rueda de prensa a las 15.00 en el estadio.

. Real Madrid. Entrenamiento a las 10.00 en Valdebebas y rueda de prensa a las 17.30 en Atenas.

. Dortmund. Rueda de prensa a las 14.00 en el Signal Iduna Park.

. Betis: Rueda de prensa a las 18.15 y entrenamiento a las 19.00 en el Signal Iduna Park.

- Rueda de prensa de presentación de Eder Sarabia como nuevo entrenador del Espanyol hasta el 30 de junio de 2028. RCDE Stadium, 13.30. (FOTO)

- Copa del Rey. Primera eliminatoria (aplazados el 28 de octubre por el accidente ferroviario en Urda, Toledo) (FOTO): Anaitasuna-Alavés y Pamplona-Eibar (19.00).

- Copa de la Reina. Tercera eliminatoria. Celta-Espanyol (18.00).

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FÚTBOL AMERICANO

- Entrevista con Tom Gabarró, único jugador español en la Academia de la NFL.

- NFL Madrid Game Media Summit. (19:00-22:00. Próxima Estación, Aniceto Marinas, 10).

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de París (hasta 8).

- Torneos WTA 250 de Chennai (India) y Hong Kong (China) (hasta 8).

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VOLEIBOL

- Copa Challenge femenina. Maccabi Haifa-Tenerife Libby's La Laguna, en La Laguna (19.00)

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes      

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