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Llorca pide a Puente que asuma su responsabilidad: "La mala gestión pone en riesgo la vida de las personas"

20/10/2026 El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El temporal causado por la dana Adam ha provocado tres fallecidos en la Comunitat Valenciana: un hombre de unos 64 años en un camping de Oliva (Valencia); una mujer de 79 años con movilidad reducida hallada muerta en su casa, también en Oliva, y otra mujer que perdió la vida este pasado domingo tras meterse en el mar en la localidad valenciana de Sagunt. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
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El presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido al ministro Óscar Puente que "asuma su responsabilidad" por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha advertido: "La mala gestión pone en riesgo la vida de las personas".

Llorca se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, al ser preguntado por la comparecencia de Puente este martes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en relación al accidente.

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En primer lugar, Llorca ha querido dedicar unas palabras a los familiares de las víctimas del siniestro, a los que ha dicho acompañar en su dolor, y ha deseado una pronta recuperación a todos los heridos.

Seguidamente, ha pedido a Puente que este martes "diga la verdad" y "asuma su responsabilidad". "La mala gestión pone en riesgo la vida de las personas. Accidentes ferroviarios, médicos en huelga... Estamos hablando de que nunca un gobierno como el de Pedro Sánchez puso tan en riesgo los servicios públicos en nuestro país", ha subrayado.

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"Eso me parece preocupante", ha dicho, para agregar que "en estos momentos ya todo el mundo tiene claro que dentro de un mes, que hay elecciones, habrá cambio político". "Necesitamos en España un gobierno que sea responsable en la gestión de las infraestructuras, que sea eficaz en facilitar vivienda a los jóvenes, que sea solvente bajando los impuestos y gestionando con eficacia. Necesitamos un gobierno de Alberto Núñez Feijóo", ha destacado.

Así, Llorca ha insistido: "Yo creo que Óscar Puente debe asumir su responsabilidad y, si no, es Pedro Sánchez el que debe asumir su responsabilidad y tienen que tomar una decisión", ha pedido.

Interpelado por si cree que tiene lógica cerrar los tramos de AVE en reparaciones, ha respondido: "Lo desconozco". El 'president' ha concluido: "El exigido es un gobierno que gestione con solvencia las infraestructuras. Y este gobierno ha demostrado que es incapaz de gestionar con eficacia las infraestructuras", ha reiterado.

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