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La Palma registra 77,5 litros por metro cuadrado de lluvia durante la madrugada

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Santa Cruz de Tenerife, 02 nov (EFE).- La estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto de La Palma ha registrado 77,5 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada hasta las 05:30 horas de este lunes, en una jornada marcada por las fuertes lluvias y el cero energético que afecta a la isla.

Según los datos de la Aemet, Puntagorda ha contabilizado 21,2 litros por metro cuadrado hasta las 07:00 horas, mientras que la estación de Las Manchas ha registrado 2,7 litros hasta las 07:50 horas.

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Las precipitaciones también han dejado registros destacados en otras islas de la provincia.

En El Hierro, la estación de San Andrés ha acumulado 27,2 litros por metro cuadrado hasta las 09:00 horas, mientras que Valverde ha registrado 12,4 litros hasta las 08:00 horas y El Pinar, en La Dehesa, 6 litros hasta las 09:00 horas.

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En La Gomera, Vallehermoso-Dama ha contabilizado 24,8 litros por metro cuadrado hasta las 08:00 horas. Por su parte, Arure ha registrado 3,4 litros hasta las 07:00 horas y Vallehermoso-Alto Igualero, 2,8 litros hasta las 09:00 horas.

Los datos de precipitación acumulada, actualizados por la Aemet a las 10:29 horas de este lunes 2 de noviembre, reflejan los registros de lluvia durante el episodio meteorológico en las islas occidentales.

La situación en La Palma coincide con el apagón general que afecta a toda la isla desde primera hora de la mañana, lo que ha motivado la declaración de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA).

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha elevado a alerta máxima el nivel de emergencia por lluvias en la isla de La Palma a partir de las 02:00 horas de este lunes. EFE

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