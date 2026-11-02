Espana agencias

La Palma recupera la electricidad tras un apagón de casi cuatro horas

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 2 nov (EFE).- La isla de La Palma ha recuperado totalmente el suministro eléctrico a las 10:26 hora canaria de este lunes, después de sufrir un cero energético que dejó sin luz a sus 50.508 suministros durante 3 horas y 48 minutos, un episodio que ha vuelto a poner de manifiesto las deficiencias estructurales de su sistema eléctrico en generación, transporte y distribución.

El incidente, cuyas causas todavía se investigan, podría estar relacionado con la fuerte tormenta que afectó a la isla durante la madrugada y se produjo tras la desconexión de todos los grupos de generación térmica que abastecen la demanda eléctrica insular.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento se inició el proceso de recuperación del suministro mediante el acoplamiento progresivo de los grupos de generación de la central de Los Guinchos, aunque se registraron problemas iniciales en el arranque de algunas unidades.

Finalmente, el servicio quedó restablecido en toda la isla a las 10:26 horas, casi cuatro horas después del cero energético, el segundo apagón general que sufre La Palma en menos de año y medio.

PUBLICIDAD

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha advertido de que la infraestructura eléctrica de la isla arrastra importantes problemas en generación, transporte y distribución y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico trabaja para impulsar soluciones que refuercen la seguridad del suministro y eviten nuevos incidentes.

Zapata ha recordado que el Gobierno de Canarias ya había advertido de las deficiencias del sistema eléctrico palmero y ha señalado que algunas de las soluciones planteadas están en marcha, mientras que otras requieren plazos de ejecución más largos de lo deseable.

Para esclarecer las causas de lo sucedido y realizar un seguimiento de la situación, el consejero ha indicado que la Consejería mantiene el contacto permanente con Endesa y Red Eléctrica de España (REE).

Como antecedente, el anterior apagón general registrado en La Palma se produjo el 10 de junio de 2025, cuando un cero energético originado por una incidencia en la central eléctrica de Los Guinchos dejó sin suministro a 50.289 clientes.

En aquella ocasión, la electricidad quedó restablecida poco antes de las 21:00 horas, tras una interrupción de aproximadamente tres horas.

El cero energético que se produjo este lunes coincidió con un episodio de fuertes precipitaciones y actividad tormentosa que afectó a La Palma durante la madrugada, cuando la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto de la isla registró 77,5 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada.

En este contexto, el Gobierno de Canarias elevó a alerta máxima la situación de emergencia por lluvias en La Palma, mientras que también se declaró la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (Plateca) por el fallo general del sistema eléctrico.

Las administraciones y las compañías eléctricas mantienen el seguimiento de la incidencia para esclarecer las causas de los fallos registrados durante la madrugada y evaluar las actuaciones necesarias para reforzar la seguridad del suministro en la isla. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sabino, chef italiano: “La boloñesa de verdad nunca lleva tomate frito, ajo ni pimiento; se empieza con panceta fresca y se añade un poco de leche para dar cremosidad”

El ‘ragú alla bolognese’, una de las recetas más reconocibles de la gastronomía transalpina, un básico para preparar con pasta fresca o para rellenar riquísimas lasañas

Sabino, chef italiano: “La boloñesa de verdad nunca lleva tomate frito, ajo ni pimiento; se empieza con panceta fresca y se añade un poco de leche para dar cremosidad”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

El líder del PP sostiene que el Ejecutivo no ha descuidado la infraestructura ferroviaria y critica que se ponga el foco en un operario “tras fallar todo lo que puede fallar”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Victoria Federica se posiciona tras la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey: viaja a Perú para apoyar al torero

La hija de la infanta Elena ha cruzado el Atlántico junto a María García de Jaime para acompañar a su amigo en el arranque de la temporada taurina en su país

Victoria Federica se posiciona tras la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey: viaja a Perú para apoyar al torero

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias

El método empleado es muy similar al registrado en Francia hace tres semanas, que afectó a cientos de comercios

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones