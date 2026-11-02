La Palma recupera la electricidad tras un apagón de casi cuatro horas

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Santa Cruz de Tenerife, 2 nov (EFE).- La isla de La Palma ha recuperado totalmente el suministro eléctrico a las 10:26 hora canaria de este lunes, después de sufrir un cero energético que dejó sin luz a sus 50.508 suministros durante 3 horas y 48 minutos, un episodio que ha vuelto a poner de manifiesto las deficiencias estructurales de su sistema eléctrico en generación, transporte y distribución.

El incidente, cuyas causas todavía se investigan, podría estar relacionado con la fuerte tormenta que afectó a la isla durante la madrugada y se produjo tras la desconexión de todos los grupos de generación térmica que abastecen la demanda eléctrica insular.

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A partir de ese momento se inició el proceso de recuperación del suministro mediante el acoplamiento progresivo de los grupos de generación de la central de Los Guinchos, aunque se registraron problemas iniciales en el arranque de algunas unidades.

Finalmente, el servicio quedó restablecido en toda la isla a las 10:26 horas, casi cuatro horas después del cero energético, el segundo apagón general que sufre La Palma en menos de año y medio.

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El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha advertido de que la infraestructura eléctrica de la isla arrastra importantes problemas en generación, transporte y distribución y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico trabaja para impulsar soluciones que refuercen la seguridad del suministro y eviten nuevos incidentes.

Zapata ha recordado que el Gobierno de Canarias ya había advertido de las deficiencias del sistema eléctrico palmero y ha señalado que algunas de las soluciones planteadas están en marcha, mientras que otras requieren plazos de ejecución más largos de lo deseable.

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Para esclarecer las causas de lo sucedido y realizar un seguimiento de la situación, el consejero ha indicado que la Consejería mantiene el contacto permanente con Endesa y Red Eléctrica de España (REE).

Como antecedente, el anterior apagón general registrado en La Palma se produjo el 10 de junio de 2025, cuando un cero energético originado por una incidencia en la central eléctrica de Los Guinchos dejó sin suministro a 50.289 clientes.

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En aquella ocasión, la electricidad quedó restablecida poco antes de las 21:00 horas, tras una interrupción de aproximadamente tres horas.

El cero energético que se produjo este lunes coincidió con un episodio de fuertes precipitaciones y actividad tormentosa que afectó a La Palma durante la madrugada, cuando la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el aeropuerto de la isla registró 77,5 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada.

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En este contexto, el Gobierno de Canarias elevó a alerta máxima la situación de emergencia por lluvias en La Palma, mientras que también se declaró la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (Plateca) por el fallo general del sistema eléctrico.

Las administraciones y las compañías eléctricas mantienen el seguimiento de la incidencia para esclarecer las causas de los fallos registrados durante la madrugada y evaluar las actuaciones necesarias para reforzar la seguridad del suministro en la isla. EFE

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(foto)