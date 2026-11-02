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La duda de Olise, Neuer o Urbig y Karl o Brown, las decisiones pendientes de Danks

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Madrid, 2 nov (EFE).- A 24 horas del partido de este lunes en la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid, Aaron Danks, entrenador interino del equipo alemán, sigue pendiente de la duda de Michael Olise y aún debe decidir quién empieza en la portería, entre Manuel Neuer y Jonas Urbig, y en la media punta, entre Lennart Karl y Nathaniel Brown, según repasó el propio técnico en rueda de prensa en el Metropolitano.

No dio ninguna pista sobre el estado de Olise, más allá de lo que ya se sabe tras sus molestias contra el Borussia Dortmund del pasado sábado. "Ha podido entrenar por la mañana con nosotros y ahora vamos a ver cómo evoluciona al entrenamiento. Veremos qué tal está", expuso el entrenador a la primera pregunta de su comparecencia.

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También está la duda en la portería. Neuer está recién recuperado de una lesión que lo ha apartado de los últimos cuatro partidos y Urbig sufrió molestias también ante el Dortmund.

"Todavía no hemos tomado esa decisión. Tenemos que hablar en el cuerpo técnico. Neuer entrenó hoy, Jonas está bien y no hubo ninguna lesión importante para Jonas", dijo.

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"Tenemos que ver todavía cómo evolucionan y también cómo está Neuer para después tomar una decisión mañana por la mañana", avanzó.

Y tampoco ha decidido quién será su elección para la media punta. De baja Jamal Musiala, Ismail Saibari y Serge Gnabry, las posibilidades principales son Nathaniel Brown o Lennart Karl.

"Tenemos más opciones para esa posición también, pero lo debatiremos esta noche entre el cuerpo técnico. Tenemos una identidad en el equipo. Queremos que muestren sus mejores cualidades y fortalezas para ayudar al equipo en el partido", afirmó. EFE

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