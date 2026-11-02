La Bolsa sube el 1,63 % y roza los 19.000 puntos mientras el precio del petróleo cae el 7%

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Madrid, 2 nov (EFE).- La Bolsa ha subido este lunes el 1,63 %, el mayor avance diario en tres meses, y se ha aproximado a los 19.000 puntos animada por la bajada del 7 % del precio del petróleo, la recuperación de la banca y el alza del 1 % de Wall Street.

El principal indicador del mercado, el IBEX 35, ha ganado 304,9 puntos, ese 1,63 %, hasta 18.957,8 puntos. En el año acumula una subida del 9,53 %.

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La Bolsa ha conseguido su mayor subida diaria desde finales de julio pasado, mientras Wall Street avanzaba el 0,98 %%, los bancos subían una media del 2,4 % y el barril de petróleo brent se abarataba el 7,21 %, hasta 105,25 dólares.

De los grandes valores, Banco Santander ha subido el 2,65 %; BBVA el 2,47 %; Inditex el 2,42 %; Iberdrola el 0,32 % y Telefónica el 0,18 %. Solo ha bajado Repsol, el 2,47 %, la mayor caída del IBEX. EFE

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