La Bolsa española inicia noviembre con ganancias del 0,4 %, apoyada en la caída del crudo

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Madrid, 2 nov (EFE).- La Bolsa española ha iniciado noviembre en positivo, con ganancias del 0,40 %, en una sesión en la que el foco de atención seguirá puesto en los resultados y en la evolución de las empresas tecnológicas y ligadas a la inteligencia artificial (IA), mientras el precio del crudo baja.

En el arranque de este lunes, festivo en varias comunidades españolas al trasladarse el Día de Todos los Santos, celebrado este domingo, el IBEX 35, el principal índice del mercado español, suma ese 0,40 %, hasta los 18.728 puntos. Las ganancias del año son del 8,21 %.

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En el indicador, CaixaBank es el valor que más sube, el 2,28 %, seguido de IAG, el 1,86 %, mientras que Repsol destaca al bajar el 1,24 %. EFE

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