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La Armada homenajea en San Fernando a los militares fallecidos en acto de servicio

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San Fernando (Cádiz), 2 nov (EFE).- La Armada ha celebrado este lunes en San Fernando (Cádiz) un acto de homenaje a los militares que perdieron la vida en el cumplimiento del deber, con motivo del Día de los Caídos por la Patria.

Según ha informado la Armada, la ceremonia se ha celebrado a las 11:30 horas en el columbario que la institución militar posee en el cementerio de San Fernando y ha estado presidida por el comandante general de la Infantería de Marina, el general de división José Luis Souto Aguirre, en representación del almirante de la Flota.

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Al acto ha asistido también la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a otras autoridades civiles y militares.

La ceremonia ha comenzado con unas palabras de homenaje a los fallecidos de la Armada y ha continuado con la ofrenda de una corona de laurel por parte del comandante general de la Infantería de Marina y la alcaldesa.

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Durante la ofrenda se ha interpretado la pieza 'La muerte no es el final', mientras que el acto ha concluido con el canto de la oración marinera por parte de los asistentes. EFE

fjs/av/oli

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