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Kane: "Nunca he tenido la posibilidad de jugar en España, me hubiera gustado"

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Madrid, 2 nov (EFE).- Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, admitió este lunes que le habría "gustado" jugar en la liga española "si hubiera sido posible", reconoció su admiración de niño por la selección española ganadora de dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012 y por su competición nacional con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

"Claro que cuando crecí la selección española siempre me impresionó, ganando la Eurocopa y el Mundial. También el Barcelona y el Real Madrid, con Messi, Ronaldo y jugadores así tan grandes. El fútbol español siempre ha sido de un nivel top", expresó durante la rueda de prensa ofrecida antes de medirse al Atlético de Madrid este martes.

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"Nunca, realmente, he tenido la posibilidad de jugar aquí, en España. Si hubiera sido posible en el pasado, obviamente me habría gustado, pero no tuve esa oportunidad. Cada camino te lleva a un destino y ha sido muy exitoso mi camino en el Bayern Múnich, así que estoy muy contento", añadió. EFE

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