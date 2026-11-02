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Fonseca deja el Lyon por el Sporting; el español Carlos Vicens, favorito para sustituirle

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París, 2 nov (EFE).- El franco-portugués Paulo Fonseca anunció este lunes a sus jugadores del Lyon que deja el club para hacerse cargo del Saporting de Portugal, según publicaron medios franceses, y el español Carlos Vicens aparece como el candidato mejor colocado para sustituirle.

Según las mismas fuentes, Fonseca se encuentra en Lisboa para hacer oficial el fichaje por el Sporting, que este mismo martes se mide al Shaktar Donesk en la Liga de Campeones.

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El fanco-luso, de 41 años, se hace con los mandos del equipo lisboeta tras la salida de Rui Borges, anunciada este domingo por el club, que señaló que el responsable del filial, Tiago Fernandes, se sentaría en el banquillo para el duelo contra el conjunto ucraniano.

Fonseca deja el equipo francés en la tercera posición de la tabla, a tres puntos del líder, el PSG, con cinco victorias, dos empates y dos derrotas, cosechadas en los últimos cuatro partidos.

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Tras haberse hecho con las riendas del equipo en enero de 2025 en sustitución de Pierre Sage, consiguió acabar la campaña en cuarta posición, lo que le abría las puertas de la fase previa de la Liga de Campeones, pero no logró clasificar al equipo para la máxima competición continental.

En el Lyon, embarcado en la Liga Europa, en la que el próximo jueves se medirá a la Real Sociedad, será el adjunto de Fonseca, el también portugués Jorge Maciel, quien dirigirá al equipo ese partido y el siguiente de liga contra el Brest.

La llegada de Vicens podría concretarse más adelante, durante el parón para las selecciones. El técnico español, que fue adjunto de Pep Guardiola en el Manchester City, viviría su segunda experiencia como primer técnico en un equipo profesional, tras haber entrenado al Braga en 2005, aventura que duró año y medio.

En su primera temporada alcanzó la semifinal de la Liga Europa, la final de la Copa de la Liga y fue cuarto del campeonato, pero tras encadenar tres derrotas fue destituido en la siguiente.

Jugador hasta los 27 años, cuando se retiró por una recurrente lesión de tobillo, comenzó a entrenar en equipos de su Mallorca natal hasta que en 2017 recayó en el City de Guardiola, al que había enviado su currículum por la admiración que sentía por el técnico catalán.

Tras ocuparse de las divisiones inferiores, recaló en los sub-18 como primer técnico y ganó la 'Youth Cup', lo que le hizo integrar el cuerpo técnico del primer equipo, en el que se ocupó de las jugadas de estrategia, con un balance positivo, en el que el equipo marcó 21 goles a balón parado y solo recibió uno.

Tras un intento fallido de recalar en el Heracles Almelo neerlandés, en mayo de 2025 se hizo con las riendas del Braga. EFE

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