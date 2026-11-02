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Feijóo lamenta que "muchos comercios tapiaran sus escaparates por miedo" a disturbios y promete paz si llega a Moncloa

02/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 2 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El PP reanuda la campaña electoral con una reunión del Comité Ejecutivo Nacional tras los tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Se trata del último Comité Ejecutivo Nacional del PP antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este lunes que "muchos comercios" tuvieran que "tapiar sus escaparates por miedo" a disturbios como los que se produjeron la semana anterior en Barcelona o Bilbao y ha prometido "paz" si llega al Palacio de la Moncloa.

Así lo ha asegurado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, después de que estos días numerosos comercios blindaran sus escaparates y se reforzara la seguridad ante los llamamientos de 'Blocus' a sabotajes en Halloween.

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Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad realizaron varias operaciones que dejaron una decena de detenidos relacionados con 'Blocus' en Valencia, Bilbao, Málaga o Tenerife, antes de la convocatoria que este movimiento lanzó en redes sociales para replicar nuevos sabotajes y pillajes en comercios el 31 de octubre.

"VA A HABER PAZ PORQUE ES LO QUE QUIERE LA INMENSA MAYORÍA"

Ante la plana mayor del PP, Feijóo ha asegurado que "este fin de semana muchos comercios han tapiado sus escaparates por miedo". "Por lo que podía suceder, por lo que ha estado sucediendo en muchos sitios de España. ¿En qué país nos estamos convirtiendo?", se ha preguntado.

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En este sentido, ha indicado que "desde la izquierda se ha llegado a decir que hay que incendiar las calles porque no habrá paz". "Pues yo digo lo contrario: va a haber paz porque es lo que quiere la inmensa mayoría. Vamos a vivir seguros y la minoría que quiere romper la convivencia se va a encontrar con la ley. Siempre", ha garantizado.

Feijóo ha señalado que un país "vivible" es un país "sin miedo en la calle". "Es un país en el que un joven puede pagarse un piso, es un país en el que el sueldo llega a fin de mes, es un país en el que el médico te atienda cuando lo necesitas, es un país en el que subirse a un tren no da miedo y en el que si algo falla alguien da la cara", ha enfatizado.

A su entender, eso "no es un país perfecto" sino un "país normal", en el que "se pueda vivir tranquilo". "Eso es lo que se ha ido perdiendo en estos ocho años y eso es lo que vamos a reconstruir", ha prometido.

Tras asegurar que "la seriedad no es un defecto" sino "una forma de respeto" y "los españoles, de una vez por todas, merecen respeto", Feijóo ha afirmado que España no ha tenido estos ocho años "ni respeto a la gente ni respeto a la nación". A su entender, se trata de que el país "funcione".

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