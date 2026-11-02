España trabaja para reducir plazas temporales para inmigrantes en Ceuta

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Barcelona, 2 nov (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, ha explicado este lunes que España está trabajando para ir reduciendo plazas de atención humanitaria temporales en Ceuta.

En una intervención en el foro internacional World in Progress (WIP), organizado por el Grupo Prisa en Barcelona, ha dicho que se está trabajando para “recuperar la normalidad cuanto antes” tres meses después de la entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta.

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“Cuando todo pasó teníamos 500 plazas en Ceuta. Hoy tenemos habilitadas más de 7.500 de atención humanitaria temporales”, ha subrayado en la mesa redonda 'Migración, demografía y crecimiento'.

La ministra ha detallado que ya se ha producido "una importante cifra de retorno a Marruecos, en torno a 13.000 personas” y expedientes “ya no tienen que concluirse porque se han producido los retornos”.

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Saiz ha reivindicado que la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria en Ceuta se ha desarrollado “desde la legalidad y la humanidad”, una fórmula que a su parecer es “perfectamente compatible” con una situación de tal envergadura. EFE

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