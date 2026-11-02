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Elma Saiz promete una revalorización de las pensiones: "No son un regalo, son un derecho"

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Barcelona, 2 nov (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha prometido este lunes una revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) y ha reivindicado el sistema como parte del escudo social: "No son un regalo, son un derecho".

"Con este Gobierno, la revalorización de las pensiones será una realidad", ha afirmado Saiz en un acto celebrado en el centro cívico Can Massallera de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), donde ha defendido el actual sistema de pensiones como la "joya de la corona" del país.

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Según la ministra, que ha participado en el acto junto a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, y la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, "cuando revalorizamos pensiones estamos tejiendo el escudo social", porque "lo público es lo que nos iguala y protege si las cosas vienen mal dadas".

"La reforma del sistema de pensiones está yendo francamente bien", ha celebrado Saiz, una reforma que, según ha enfatizado, "no renunciaba a destinar importantes cantidades de millones para revalorizar las pensiones" y que a la vez "alimenta y cuida el lado de los ingresos", con medidas como la reforma laboral.

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La ministra ha subrayado que, como resultado, han conseguido una sistema de pensiones "sostenible" y "duradero", capaz de responder a la jubilación de la generación del 'baby boom' y que cerrará 2026 con una hucha de 20.000 millones de euros, frente a los 5.000 que asegura que dejó el anterior Gobierno del PP.

Saiz ha reconocido, sin embargo, que aún existe "una brecha muy importante" en las pensiones de las mujeres debido a las diferencias en sus salarios respecto a los de los hombres y por el efecto que tiene la distribución desigual de cuidados familiares, algo en lo que también se ha comprometido a trabajar.

"Nos intentan convencer de que hay que elegir entre crecer y proteger, pero estamos desmontando estos mantras. Se puede crecer y a la vez no dar ni un paso atrás en protección social", ha concluido. EFE

ppa/rm/fl/jlp

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