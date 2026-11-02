El venezolano Marqués, “muy feliz” por “volver a jugar y poder ayudar al equipo”

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Granada, 2 nov (EFE).- El delantero venezolano del Granada Alejandro Marqués se mostró “muy feliz” de “volver a jugar y poder ayudar al equipo”, tras su reaparición este domingo en la victoria del conjunto andaluz ante el Eldense (0-2) después de que se hubiera perdido por lesión los cinco últimos partidos.

Marqués jugó el último cuarto de hora saliendo desde el banquillo en el encuentro disputado en Elda (Alicante), de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, y se mostró muy participativo y en un buen estado físico tras estar un mes alejado de los terrenos de juego.

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El atacante venezolano ya ha dejado atrás una lesión muscular que le hizo perderse los cinco anteriores partidos de su equipo, un problema físico que le llegó cuando era titular y el máximo goleador esta campaña de los suyos.

“Fue un partido muy serio del equipo. En la primera parte salimos bien con el balón y en la segunda parte nos pusimos por delante y ya fue un poco más fácil el partido”, dijo Marqués sobre el choque a los medios del club.

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"Estoy muy feliz de volver tras la lesión, de poder jugar y poder ayudar al equipo. Tenemos que seguir esta racha que llevamos y pensar ya en el siguiente partido”, agregó el venezolano, ya con la mente puesta en el encuentro que el Granada jugará el sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Tenerife tras sumar cinco victorias seguidas en Segunda.

Sobre la afición del Granada, indicó que “siempre se hace notar y en los últimos partidos no esta siendo diferente”, y añadió: "su apoyo es grande y se lo agradecemos; contamos con ellos en casa la semana que viene". EFE

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jag/cc/jpd