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El Sevilla traslada mensaje de apoyo al extécnico del Betis Pepe Mel tras sufrir un ictus

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Sevilla, 2 nov (EFE).- El Sevilla FC envió este martes su apoyo a Pepe Mel, antiguo jugador y entrenador del Real Betis, y a sus familiares después de que el madrileño sufriera este pasado domingo un ictus del que fue operado en un hospital de la capital andaluza, donde reside.

"El Sevilla FC desea enviar un mensaje de apoyo a Pepe Mel y su familia, y le trasladamos nuestros mejores deseos para que tenga una pronta recuperación. ¡Mucho ánimo!", expresó en su cuenta de la red social X el club sevillista, en la que reproduce el tuit publicado en similares términos por el Betis, su eterno rival.

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El exfutbolista y técnico madrileño, de 63 años, permanece ingresado en la UCI de un hospital sevillano a la espera de su evolución, después de que el domingo sufriera un accidente vascular cerebral del que fue intervenido. Entre otros clubes, dirigió al Betis en dos etapas, desde julio de 2010 hasta diciembre de 2013 y entre diciembre de 2014 y enero de 2016. EFE

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