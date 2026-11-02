El PSC tacha a Feijóo de insensible con Cataluña y augura que no será presidente

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(Corrige titular. Correcto: PSC)

Barcelona, 2 nov (EFE).- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha tachado este lunes de "insensible" con Cataluña al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y precisamente por eso ha augurado que no será presidente tras las elecciones del 29N.

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En rueda de prensa en la sede del partido, Moret ha criticado que los populares se opusieran a la oficialidad del catalán en el seno de las instituciones europeas, que no hayan mostrado "respeto" por el autogobierno catalán o que hayan rechazado el sistema de financiación pactado entre la Generalitat catalana y el Ejecutivo central.

Además, ha afirmado que el PP "ha abandonado a los catalanes" al renunciar a presentar candidaturas al Senado en Tarragona y Girona en el marco de su acuerdo electoral con Vox.

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Moret ha denunciado, asimismo, que el partido liderado por Feijóo usa "siempre" la confrontación con Cataluña como "herramienta electoralista".

Por todo lo anterior, ha resuelto que el presidente del PP "no es digno de representar a los catalanes". EFE

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