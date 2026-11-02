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El ministro francés de Justicia diferencia entre manifestantes y saqueadores de tiendas

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El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, ha dicho que es necesario diferenciar las protestas de las "personas que aprovechan estas grandes manifestaciones para saquear las tiendas", en referencia a las movilizaciones que ha habido en las últimas semanas en Francia.

Lo han dicho este lunes durante su participación en el congreso World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, hasta este martes, en una charla junto al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

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Damanin ha asegurado que la justicia tiene la responsabilidad de "responder muy rápidamente a la petición de la opinión pública que pide firmeza" y dar una respuesta proporcionada, ya que algunos de los detenidos son muy jóvenes.

Ha recordado que durante las manifestaciones "solo se han acabado encarcelando a tres personas", mientras que en los pillajes se ha encarcelado a más de 300 personas.

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Albares ha subrayado que es necesario distinguir las manifestaciones "muy violentas" que ha habido en Francia, Italia o Alemania, de los hechos en España, que ha dicho que han sido muy puntuales y se han limitado a Barcelona y Bilbao en dos momentos concretos.

INJERENCIAS

Albares ha asegurado que los partidos políticos de extrema derecha pueden afectar a la democracia: "No hay mayor peligro para nuestra sociedad que las fuerzas de extrema derecha".

Ha explicado que ha habido injerencias extranjeras en España en el pasado reciente y que estas injerencias tienen como "favorita" a la extrema derecha.

"La pregunta es por qué buscan hacerlo. Y desde luego nunca es por el bienestar de los españoles y los europeos", ha dicho, y ha añadido que de esta forma quieren diluir lo que a su juicio es el único proyecto exitoso que defiende la justicia social y el multilateralismo.

El ministro ha alertado de que si la extrema derecha logra entrar en los gobiernos de España, Francia e Italia en el próximo ciclo electoral, "el proyecto europeo se va a transformar enormemente".

Darmanin ha coincidido en señalar que si la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, gana las elecciones, Europa cambiará: "Los países seguirán hablando, pero no habrá comunidad europea".

INMIGRACIÓN

Preguntado por la crisis migratoria de Ceuta del pasado verano, Albares ha lamentado que echó de menos la solidaridad del resto de la Unión Europea.

En todo caso, ha destacado que "la mayor parte de los inmigrantes llega a Europa de manera regular" y que esa inmigración es necesaria para mantener el crecimiento económico europeo.

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EuropaPress

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