El estadounidense Kevin Knox ya está en Málaga para incorporarse al trabajo

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Málaga, 2 nov (EFE).- El ala-pívot estadounidense Kevin Knox, reciente fichaje del Unicaja, se encuentra ya en Málaga y está previsto que, entre este lunes y el martes, pase el reconocimiento médico para incorporarse a la plantilla que dirige Txus Vidorreta, informó en un comunicado el club cajista.

Knox, de 27 años y 2,03 metros de estatura, llegó en la tarde noche de este domingo al aeropuerto de la capital malagueña, acompañado por su familia, por lo que no pudo acudir a presenciar en directo el encuentro de la Liga Endesa que enfrentó al Unicaja y al Barça en el pabellón Martín Carpena, que terminó con triunfo azulgrana (89-92).

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El técnico del Unicaja, en cualquier caso, no podrá contar con Kevin Knox para el encuentro de este martes ante el Pallacanestro Reggiana italiano de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) y espera que pueda estar disponible para medirse este domingo con el Casademont Zaragoza en la Liga Endesa.

El nuevo jugador del conjunto andaluz llega en buena forma física, ya que hizo la pretemporada con la franquicia de la NBA Orlando Magic y, además, conoce a uno de sus nuevos compañeros, el alero lituano Ignas Brazdeikis, con el que coincidió dos temporadas en los New York Knick. EFE

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jrl/cc/fc