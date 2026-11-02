El Elche firma el peor arranque como local de su historia en Primera División

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Elche (Alicante), 2 nov (EFE).- El Elche, tras la derrota de esta jornada ante el Valencia, ha firmado el peor arranque como local de un campeonato en Primera División al sumar un solo punto de los 15 disputados hasta la fecha en su estadio, el Martínez Valero.

El conjunto que entrena el argentino Martín Anselmi ha perdido en su campo, además de ante el Valencia (0-1), frente al Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3) y Real Madrid (2-3) y ha empatado con el Celta de Vigo (0-0).

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En las 25 temporadas anteriores en la máxima categoría, el Elche siempre había sumado más puntos como local tras sus primeros cinco encuentros en casa.

La única ocasión anterior en la que completó los cinco primeros partidos sin ganar en su estadio fue en el curso 2022-23, el de su anterior etapa en Primera, pero en esas jornadas al menos logró sumar dos empates ante Almería (1-1) y Mallorca (1-1) frente a las derrotas ante Athletic Club (1-4), Real Sociedad (0-1) y Real Madrid (0-3).

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Esa temporada, la primera victoria, tanto en casa como en el campeonato, se hizo esperar hasta la vigésima jornada ante el Villarreal (3-1), en el décimo partido del equipo ilicitano durante ese ejercicio en su estadio.

En el resto de campeonatos, el Elche siempre ganó al menos un partido de los primeros cinco como local.

El caso más similar al actual fue el del curso 2014-15, cuando el Elche enlazó un empate y tres derrotas en sus primeras cuatro jornadas en su estadio, pero en la quinta rompió la racha con un triunfo ante el Espanyol (2-1).

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En cursos de mala dinámica deportiva, como la temporada 1988-89, en la que el Elche fue colista crónico de la competición, el equipo ilicitano solo tardó tres partidos en sumar su primer triunfo como local.

A pesar de sus pobres registros como visitante, el equipo ilicitano se mantiene fuera del descenso, aunque por diferencia de goles, gracias a su rendimiento como visitante, ya que ha sumado fuera del Martínez Valero nueve de los 10 puntos con los que cuenta. EFE

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