El Castellón presentará alegaciones a la expulsión del colombiano Orozco

Castellón, 2 nov (EFE). El Castellón presentará alegaciones ante el Comité de Competición para evitar la sanción del jugador colombiano Matías Orozco de cara al próximo partido ante el Eibar, según informó el club.
El centrocampista fue expulsado con roja directa en la segunda mitad del encuentro del domingo ante el Burgos tras una entrada sobre Alberto Dadie y el club castellonense considera que no fue merecedora de tarjeta roja, tal y como expresó el entrenador Pablo Hernández en la rueda de prensa posterior al partido al asegurar que dudaba incluso de que fuera falta.
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Ese es el motivo que lleva a los servicios jurídicos del Castellón a presentar alegaciones al Comité de Competición con las que tratará de hacer que Orozo esté a disposición de Pablo Hernández para jugar el viernes ante el Eibar, en un enfrentamiento en el que se miden el líder y el tercer clasificado, separados únicamente por tres puntos.
EFE
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