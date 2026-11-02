El Casademont, pendiente de Sheppard, busca ante el Landes seguir invicto en Europa

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Zaragoza, 2 nov (EFE).– El Casademont Zaragoza buscará este martes en la pista del Basket Landes francés su cuarta victoria consecutiva en la Euroliga femenina para reforzar su liderato en el grupo A, en un choque que afrontan pendiente del estado físico de Aisha Sheppard.

El partido, que comenzará a las 19:30 horas CET (18:30 GMT) en el Espace Francçois Miterrand de Mont-de-Marsan, abre la segunda vuelta de esta primera fase para el conjunto dirigido por Carlos Cantero, que ha ganado sus primeros tres partidos y buscan seguir invictas en Europa.

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Las zaragozanas llegan después de superar al Kibirkstis lituano por 77-55 en su último encuentro europeo y de imponerse este domingo al Innova-TSN Leganés por 76-51, en un partido donde todas las jugadoras utilizadas por Cantero anotaron canasta.

La principal incógnita es la participación de Sheppard, que sufrió un problema en el pie durante el partido y, según explicó el técnico, su disponibilidad está pendiente de la evolución de las molestias.

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Cantero confesó que “la jugadora quiere estar”, aunque señaló que Sheppard no tenía inflamación, pero sí dolor, por lo que dejó la decisión sobre su disponibilidad a los servicios médicos del club.

Por su parte, el Basket Landes, dirigido por Julie Barennes, afronta el partido tras encajar el pasado sábado su primera derrota en liga francesa, por 61-60 ente el Toulouse, perdiendo una ventaja de dieciséis puntos, y deja un balance ligero de seis triunfos y una derrota.

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En la Euroliga, con un balance de una victoria y dos derrotas en Euroliga, estrenaron su casillero de triunfos la semana pasada en casa del Athinaikos griego, por 65-78, después de perder ante Casademont y Kibirkstis en las dos primeras jornadas.

El encuentro de ida ya mostró las dificultades que plantea el Landes, que cayó por la mínima 76-75 en Zaragoza tras una prórroga forzada por las zaragozanas después de recortar una distancia de siete puntos de ventaja.

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Cantero considera que la visita a Francia puede ser “la salida más complicada” de esta fase y sitúa entre las prioridades frenar las transiciones, cerrar las penetraciones y gestionar los cambios de ritmo del marcador ante un rival que estará cómodo con su afición.

El entrenador pidió “tener la cabeza fría” para sostener el encuentro durante los cuarenta minutos y advirtió de que espera “siempre su mejor versión”, con especial atención a las rachas anotadoras de jugadoras como Trinity San Antonio, una de las protagonistas en el duelo de ida en Zaragoza. EFE

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