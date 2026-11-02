Espana agencias

El Casademont, pendiente de Sheppard, busca ante el Landes seguir invicto en Europa

Guardar

Zaragoza, 2 nov (EFE).– El Casademont Zaragoza buscará este martes en la pista del Basket Landes francés su cuarta victoria consecutiva en la Euroliga femenina para reforzar su liderato en el grupo A, en un choque que afrontan pendiente del estado físico de Aisha Sheppard.

El partido, que comenzará a las 19:30 horas CET (18:30 GMT) en el Espace Francçois Miterrand de Mont-de-Marsan, abre la segunda vuelta de esta primera fase para el conjunto dirigido por Carlos Cantero, que ha ganado sus primeros tres partidos y buscan seguir invictas en Europa.

PUBLICIDAD

Las zaragozanas llegan después de superar al Kibirkstis lituano por 77-55 en su último encuentro europeo y de imponerse este domingo al Innova-TSN Leganés por 76-51, en un partido donde todas las jugadoras utilizadas por Cantero anotaron canasta.

La principal incógnita es la participación de Sheppard, que sufrió un problema en el pie durante el partido y, según explicó el técnico, su disponibilidad está pendiente de la evolución de las molestias.

PUBLICIDAD

Cantero confesó que “la jugadora quiere estar”, aunque señaló que Sheppard no tenía inflamación, pero sí dolor, por lo que dejó la decisión sobre su disponibilidad a los servicios médicos del club.

Por su parte, el Basket Landes, dirigido por Julie Barennes, afronta el partido tras encajar el pasado sábado su primera derrota en liga francesa, por 61-60 ente el Toulouse, perdiendo una ventaja de dieciséis puntos, y deja un balance ligero de seis triunfos y una derrota.

En la Euroliga, con un balance de una victoria y dos derrotas en Euroliga, estrenaron su casillero de triunfos la semana pasada en casa del Athinaikos griego, por 65-78, después de perder ante Casademont y Kibirkstis en las dos primeras jornadas.

El encuentro de ida ya mostró las dificultades que plantea el Landes, que cayó por la mínima 76-75 en Zaragoza tras una prórroga forzada por las zaragozanas después de recortar una distancia de siete puntos de ventaja.

Cantero considera que la visita a Francia puede ser “la salida más complicada” de esta fase y sitúa entre las prioridades frenar las transiciones, cerrar las penetraciones y gestionar los cambios de ritmo del marcador ante un rival que estará cómodo con su afición.

El entrenador pidió “tener la cabeza fría” para sostener el encuentro durante los cuarenta minutos y advirtió de que espera “siempre su mejor versión”, con especial atención a las rachas anotadoras de jugadoras como Trinity San Antonio, una de las protagonistas en el duelo de ida en Zaragoza. EFE

1012273

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

‘Sueños de libertad’, avance semanal del 2 al 6 de noviembre: un regreso inesperado amenaza a Gabriel y una nueva llegada sacude la colonia

Antena 3 ofrece cinco nuevos capítulos de su serie diaria, marcados por el chantaje de Félix Cifuentes y los secretos sobre el padre del bebé de Beatriz

‘Sueños de libertad’, avance semanal del 2 al 6 de noviembre: un regreso inesperado amenaza a Gabriel y una nueva llegada sacude la colonia

La tarifa de la luz en España para este martes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este martes

Olla de cerdo murciana, un potaje tradicional y reconfortante con arroz, patatas y habichuelas

Esta receta tradicional suma habichuelas, diferentes piezas de carne de cerdo, patatas y arroz en un potaje reconfortante y lleno de sabor

Olla de cerdo murciana, un potaje tradicional y reconfortante con arroz, patatas y habichuelas

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Dos de cada diez pasajeros de la aerolínea se verán afectados por esta nueva medida

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones