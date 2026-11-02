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El Banco de España y el de Francia alertan de los efectos indirectos de elevada inflación

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Barcelona, 2 nov (EFE).- Los gobernadores del Banco de España, José Luis Escrivá, y del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, han alertado este lunes de que la elevada inflación actual en la zona del euro "puede tener efectos indirectos" y traducirse en "un impacto en el resto de la economía".

Ambos gobernadores han participado este lunes en una mesa de debate junto al exvicepresidente del BCE Luis de Guindos en el foro World in Progress, organizado por el grupo Prisa en Barcelona.

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Tanto Escrivá como Moulin han coincidido en achacar el incremento de la inflación a la subida "de tamaño considerable" de los precios de la energía.

Escrivá ha argumentado que la perturbación provocada por la subida de los precios de la energía -como el gas y el petróleo- está teniendo "una dimensión y una persistencia bastante superior a lo que se podría imaginar" al principio, y ha añadido que es algo "preocupante".

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"En la medida en que tenemos una subida en la inflación total que es muy persistente, a través del precio de la energía, aumenta la probabilidad de que se produzcan efectos indirectos sobre otros bienes y servicios que se nutren de la energía, y también existe el riesgo de efectos de segunda ronda en los salarios para preservar el poder adquisitivo", ha advertido el gobernador español.

Escrivá ha comentado que ya se han empezado a ver algunos "efectos indirectos" de esta elevada inflación impulsada por los precios energéticos, pero aún de forma "limitada".

En cambio, ha dicho que por ahora no hay "indicios sólidos" de efectos de segunda ronda sobre los salarios.

En la misma línea, Moulin ha asegurado que la inflación se sitúa ya en el 3,8 % en la zona euro, "claramente por encima" del objetivo del 2 %, y lo ha achacado al incremento de los precios energéticos en un 18 %.

"Es una inflación que es básicamente importada y que puede tener efectos indirectos, es decir, un impacto en el resto de la economía", ha añadido.

"Por ahora el impacto es bastante moderado, pero el BCE ya ha adoptado medidas", ha añadido Moulin, en referencia a las subidas de tipos de los últimos meses.

Por su parte, De Guindos ha señalado que, si se produjeran efectos de segunda ronda, con una espiral de precios y salarios, esa pasaría a ser una prioridad del Banco Central Europeo, que tendría que actuar "de forma más intensa" con los tipos de interés.

Tanto Escrivá como Moulin han subrayado que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha adelantado a febrero su salida de la institución por razones "personales".

Escrivá ha asegurado que Lagarde cumplirá "el grueso de su mandato" al frente del BCE y que ha adelantado dos meses su salida del banco, y ha insistido en que las razones que ha alegado son "perfectamente comprensibles".

Por su parte, el gobernador francés ha elogiado la presidencia de Lagarde y ha asegurado que ella abandonará el BCE poco antes de acabar su mandato "no por razones políticas, sino personales" porque desea "iniciar una nueva etapa" en su carrera.

Ha logrado una "muy buena gestión" en su etapa y ha sido capaz de abrir nuevos debates, como el del rol de los bancos centrales ante el cambio climático, ha dicho Moulin.

Por su parte, De Guindos ha reconocido el trabajo de Lagarde: "Pasará como una gran presidenta. Se enfrentó a la pandemia, a la crisis de Ucrania con una subida de la inflación que superó el 10 % y se mantuvo la credibilidad del BCE".

Por otra parte, Moulin ha opinado que el incremento de la prima de riesgo que soporta Francia es una situación "preocupante" que debe ser "corregida", y la ha ligado a la incertidumbre que existe sobre si será posible que el Gobierno apruebe un presupuesto para 2027 que reduzca el déficit público.

El gobernador del Banco de Francia ha recordado que la Constitución francesa prevé varios mecanismos para poder disponer de presupuesto, y ha tildado de "muy probable" que así acabe sucediendo.

Ambos gobernadores han augurado que la inteligencia artificial y las ingentes inversiones que acumula contribuirán a que haya un "aumento de la productividad", si bien ha evitado pronunciarse sobre si existe una excesiva valoración en bolsa de las empresas tecnológicas debido a la IA.

"Es evidente que las valoraciones son altas", ha dicho Escrivá, que no obstante ha dicho que por ahora el grueso de estas inversiones se hacen con capital y no tanto con recurso a deuda.

En cualquier caso, tanto Escrivá como Moulin han alertado de que el volumen de inversión en la IA es superior a la de la etapa de implantación del ferrocarril en EEUU.

Por su parte, De Guindos ha sostenido que estas empresas "no van a poder generar a medio plazo más ingresos que el incremento de la productividad" que propicien sus programas, y aunque ha descartado que la situación sea comparable a la de las puntocom, ha considerado que "no sería malo que hubiera un ajuste de las valoraciones", algo que cree que ya se está produciendo. EFE

(vídeo) (audio)

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