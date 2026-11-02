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De Guindos asegura que los temores de una crisis de deuda como la de 2012 son "infundados"

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Barcelona, 2 nov (EFE).- El exministro de Economía y exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos ha asegurado este lunes que los temores de una crisis de deuda como la de 2012 son "bastante infundados" y ha defendido que los bancos europeos tienen una situación mucho más robusta que la de entonces.

Así lo ha señalado en una intervención en el foro internacional World in Progress (WIP), organizado por el Grupo Prisa en Barcelona, donde ha dado réplica a las voces que, según él, "van diciendo" que está llegando una nueva crisis de deuda parecida a la de principios de la década de los 2010.

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"Los bancos europeos están en una buena posición, tanto de capital como de liquidez y, por lo tanto, los temores de que se reproduzca la crisis del 2011 y 2012 están bastante infundados, desde ese punto de vista", ha recalcado De Guindos, quien ejerció de ministro de Economía entre 2011 y 2018.

Ha recordado que en esos años el problema no era solamente de déficit público o presupuestario; sino que "la situación de los bancos en Europa era complicada", con un "nexo" negativo entre su mala salud y la situación presupuestaria de los Gobiernos, un vínculo que, a su juicio, "ahora no se da".

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A pesar de esta mejor situación, De Guindos ha alertado del 'shock' energético que sacude la oferta global actual, "lo peor que puede ocurrir" para un banco central, y ha enumerado la reducción del crecimiento económico y la aceleración de la inflación como sus peores consecuencias.

"Lo bueno en el caso de Europa -tenemos que buscar cosas positivas- es que el crecimiento de Europa va a estar por debajo del 1 %, pero Europa no ha caído en la recesión", ha apostillado. EFE

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