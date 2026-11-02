Colau propone reunificar Renfe y Adif y un pacto de Estado para auditar la red ferroviaria

30/10/2026 La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios, a 30 de octubre de 2026, Barcelona, Catalunya (España). La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) que costó la vida a 69 personas. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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La candidata del Frente Amplio, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha propuesto un pacto de Estado que aglutine al mayor número de formaciones políticas, dejando a un lado sus diferencias partidistas, para buscar soluciones tras el "terrible" accidente ferroviario el pasado miércoles en Urda (Toledo).

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este lunes tras reunirse con representantes de los principales sindicatos ferroviarios (CC.OO., UGT, CGT, SF y SCF) en Barcelona.

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Colau ha defendido que el ferrocarril es un servicio público y esencial para la vida cotidiana de la ciudadanía, y que por lo tanto debe ser "seguro, sostenible y accesible".

SERVICIO ESENCIAL

Para recuperar la confianza de los usuarios en un servicio esencial para la movilidad del país, ha dicho que es hora de que todos los partidos se pongan al servicio de la ciudadanía: "Queremos que la ciudadanía confíe en los trenes y esté orgullosa de los trenes de este país, y no que les tengan miedo".

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Para ello ha pedido un acuerdo entre las diferentes formaciones, "las máximas posibles", mediante un Pacto de Estado que ha pedido alcanzar inmediatamente después de las elecciones del 29 de noviembre.

REVERTIR LAS EXTERNALIZACIONES

Los Comuns proponen una auditoría de todo el sistema para ver el estado del conjunto de la infraestructura, así como recuperar el liderazgo público, reunificando Renfe y Adif: "No tiene ningún sentido que un servicio esencial como los trenes tengan dos operadores que pueden tener protocolos distintos, por ejemplo, para situaciones críticas".

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También reclaman revertir las externalizaciones de "cuestiones básicas", como el mantenimiento, así como aumentar el personal en la medida en la que han aumentado los trenes y el uso de la infraestructuras y que reciban formación continuada.

MÁS FINANCIACIÓN

Asimismo, ha pedido aumentar la financiación en el ferrocarril y, en este sentido, critican la propuesta del PSOE de invertir 13.000 millones en ampliar los aeropuertos.

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"Ahora mismo lo que necesitamos no es ampliar aeropuertos, no necesitamos más turistas en nuestro país, todas las ciudades están dando señales de que estamos en un nivel de saturación de turismo de masas", ha dicho Colau, que ha pedido que esa inversión se destine a mejorar la red ferroviaria.

Por último, ha pedido que el Pacto de Estado no se centre solo en la alta velocidad, pues los trenes de cercanías están dando "fallos inadmisible, retrasos constantes, especialmente en Catalunya".

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DIMISIÓN DE PUENTE

Colau ha reiterado que desde los Comuns no hablan de culpabilidad, pues de ello se encargará una investigación judicial independiente, pero que después de un accidente tan grave en la misma línea como el de Adamuz, sobre el que el Gobierno dijo que no podía volver a pasar, es "absolutamente imprescindible que se asuman responsabilidades políticas".

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Ha señalado que el máximo responsables político es el ministro de Transportes, Óscar Puente, y que "por humanidad y empatía" hacia el conjunto de la ciudadanía y para empezar a reconstruir la confianza en el sistema ferroviario, debería dimitir.