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Cobolli baja en París, acerca un poco más a Jodar a Turín, Tirante entra en cuadro

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París, 2 nov (EFE).- El italiano Flavio Cobolli no disputará por lesión el Masters 1.000 de París, el último del año, por un problema físico, por lo que será sustituido en el cuadro final por el argentino Thiago Agstín Tirante.

La ausencia del transalpino acerca un poco más al español Rafa Jodar al Torneo de Maestros de Turín. Cobolli es ahora mismo sexto del ránking, en el que faltan por adjudicar tres plazas para la cita de los Maestros.

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Jodar, que ganó su duelo de entrada en París al chileno Alejandro Tabilo, parte como noveno. Aun tiene por delante al estadounidense Frances Tiafoe y al francés Arthur Fils, mientras que le pisa los talones el australiano Alex de Miñaur. Más lejos aparece el serbio Novak Djokovic, que solo ha faltado al Torneo de Maestros en una de las últimas 20 ediciones.

Con la baja de Cobolli, Tirante se medirá en segunda ronda frente al ganador del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff y el francés Arthur Gea, invitado por los organizadores.

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Se convierte en el tercer argentino superviviente en el torneo, junto a Francisco Cerúndolo, que jugará primera ronda frente al francés Arthur Rinderknech, y Juan Martín Etcheverry, que se medirá al ruso Andrey Rublev.

En la primera jornada cayeron Mariano Navone cayó frente al francés Luca van Assche, Juan Manuel Cerúndolo contra el noruego Casper Ruud y Sebastián Baez frente al español Daniel Mérida. EFE

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