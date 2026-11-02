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Cataluña, en alerta por lluvias intensas esta noche y mañana en Barcelona y Tarragona

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Barcelona, 2 nov (EFE).- La Generalitat ha activado la alerta del plan de inundaciones Inuncat ante la previsión de lluvias intensas entre esta noche y mañana en el litoral de Barcelona y de Tarragona, donde se podrían acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en tres horas.

Según ha informado Protección Civil, en base a la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña, esta noche se podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora en las comarcas del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès y el Tarragonès.

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Posteriormente, durante la madrugada las precipitaciones se podrían extender al Alt Camp, el Alt Penedès y el Baix Camp, mientras que mañana martes por la mañana, hasta el mediodía, se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en tres horas en el Baix Camp, el Baix Penedès y el Tarragonès.

Según la Generalitat, las precipitaciones podrían tener una distribución local y provocar inundaciones de forma súbita en rieras, barrancos y otras zonas bajas.

Ante esta situación, Protección Civil ha pedido extremar la precaución durante las horas de lluvia más intensa, seguir las actualizaciones de los avisos oficiales, evitar ríos, rieras, barrancos y pasos subterráneos y no cruzar zonas inundadas ni a pie ni con un vehículo.

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Asimismo, en caso de lluvia intensa, Protección Civil recomienda reducir la movilidad, especialmente en vías secundarias, caminos y zonas susceptibles de inundarse, así como subir a las plantas superiores si entra agua en un edificio, evitando bajar a los sótanos o aparcamientos. EFE

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