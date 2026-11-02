Carla Simón presenta 'Flamenco': "Ahora mismo me apetece un hacer un cine más mágico"

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Barcelona, 2 nov (EFE).- La cineasta Carla Simón ('Romería', 'Alcarràs') ha presentado este lunes en el festival In-Edit de Barcelona el cortometraje 'Flamenco', protagonizado por la bailaora Rocío Molina y en el que muestra su lado más experimental.

"Ahora mismo me apetece hacer un cine más mágico, menos realista", ha confesado Simón a los medios antes del pase. Su primera experiencia filmando el mundo del flamenco no será la última, ya que desde hace meses escribe un largometraje sobre el género.

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"Mi próxima película larga no tendrá mucho en común con este cortometraje, solo que también va de flamenco y que será musical", ha explicado la directora.

Que sus últimos trabajos giren en torno al mundo flamenco, ha contado, no es casualidad: "Desde pequeña mi padre nos ponía flamenco y me he dado cuenta de que siento una conexión muy fuerte. Quizá porque tiene esa capacidad de transmitir a la vez mucho dolor y mucha alegría".

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Sobre su experiencia con Rocío Molina, Simón ha destacado que tenía claro que sería su protagonista del proyecto porque "es el máximo exponente del flamenco contemporáneo y mezcla tradición y vanguardia".

Aunque el rodaje fue corto, para ajustarse a las necesidades de la bailaora y coreógrafa, Simón guarda un buen recuerdo y señala que ambas se sentían "muy conectadas" y "viviendo un momento paralelo".

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"Nos entendimos enseguida y también con Niño de Elche. Todos hablábamos el mismo idioma", ha contado sobre otro de los colaboradores de un cortometraje en el que también participan Dolores Agujeta, Carmela Greco y Ángeles Toledano.

El cortometraje, que se vio en Cannes, forma parte de la campaña de 'Where Talent Ignites', organizada por Audiovisual From Spain e impulsada por ICEX España Exportación e Inversiones. EFE

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(Vídeo)