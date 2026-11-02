Arcadi España afirma que hay una estrategia deliberada de las potencias para disolver a UE

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Barcelona, 2 nov (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este lunes que hay una "estrategia deliberada" y "pública" de "potencias mundiales" para disolver a la Unión Europea (UE) y ha defendido fortalecer los presupuestos comunitarios ante la desafección europea.

En el foro World in Progress, organizado por el grupo Prisa en Barcelona, el ministro ha señalado que se ha pasado "de unas décadas en las que había pasión por Europa" a un "cansancio de Europa".

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"La Comisión Europea molesta, es el chivo expiatorio de muchos países, y el propio modelo ha hecho que esa parte emocional quede descolgada", ha añadido España, quien ha apostillado que no sería justo si no se reconociesen los intentos extranjeros por atacar a las instituciones europeas.

"Hay una estrategia deliberada, pública, de decir que la UE es un invento, o que mejor sería disolverla y que cada país recogiese la soberanía cedida", ha insistido el ministro.

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La falta de "pasión por Europa" y una desafección por sus instituciones han contribuido, a su juicio, a que haya "poca política económica de la Comisión Europea en términos presupuestarios" y a una fase de no reformismo de las instituciones europeas.

Por ello, ha defendido dotarse de un robusto presupuesto comunitario y de una mayor armonización entre países: "(La UE) debería proveer de bienes públicos a los europeos en materia de seguridad, IA y defensa, y eso necesita un presupuesto comunitario a la altura", ha recalcado.

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Preguntado por la falta de presupuestos en España, el ministro ha defendido que "hay presupuestos, pero prorrogados, porque la normativa, incluida la Constitución, está prevista para poder actuar cuando se prorrogan", mientras que ha reconocido que aprobarlos ha sido complejo por "la fragmentación" del Parlamento español.

Ha argumentado que lo importante son los "resultados" y ha destacado que durante la legislatura no han parado de hacer reformas que han permitido "desmontar la idea de que si querías ser competitivo tenías que renunciar a tener derechos, que los derechos eran un atasco para el crecimiento económico".

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Sobre la campaña electoral, ha ironizado con que hay partidos que han hecho "un doble récord mundial": "Han roto el récord mundial de (prometer) mayores rebajas fiscales en campaña electoral y el de aplicar subidas fiscales cuando han gobernado. Cualquiera lo puede comprobar".

Ha explicado que el programa electoral del PSOE irá en línea con una defensa del sistema fiscal español desde "dos ámbitos, uno de ingresos y otro de gasto": "Cualquiera que crea en el Estado de bienestar (sabe que) de algún lado tendrán que salir los recursos para pagar la policía o la sanidad pública", ha ejemplificado.

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En la misma línea, ha criticado las propuestas políticas desde la derecha que defienden rebajas fiscales que "superan los 17.000 millones" y luego prometen millones en infraestructuras, y ha confiado en que el ciudadano haga las cuentas.

"Aunque el de los impuestos sea un debate pasional y apasionado, hay que hacerlo en términos de racionalidad", ha reclamado.

Además, ha remarcado que España tiene una menor presión fiscal en términos de PIB más baja que Francia, Italia o Alemania, a quienes no se les acusa de "infierno fiscal", según el ministro, quien ha recordado que España avanza en un memorando con Brasil para desarrollar una tributación básica mínima a nivel global.

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Ha exigido que unos patrimonios de esa magnitud, "contribuyan de forma efectiva" a lo que mueven en el mundo, y en la misma línea ha reclamado un mayor control democrático para los grandes empresarios de las compañías tecnológicas. EFE