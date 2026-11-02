Espana agencias

Arcadi España afirma que hay una estrategia deliberada de las potencias para disolver a UE

Guardar

Barcelona, 2 nov (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este lunes que hay una "estrategia deliberada" y "pública" de "potencias mundiales" para disolver a la Unión Europea (UE) y ha defendido fortalecer los presupuestos comunitarios ante la desafección europea.

En el foro World in Progress, organizado por el grupo Prisa en Barcelona, el ministro ha señalado que se ha pasado "de unas décadas en las que había pasión por Europa" a un "cansancio de Europa".

PUBLICIDAD

"La Comisión Europea molesta, es el chivo expiatorio de muchos países, y el propio modelo ha hecho que esa parte emocional quede descolgada", ha añadido España, quien ha apostillado que no sería justo si no se reconociesen los intentos extranjeros por atacar a las instituciones europeas.

"Hay una estrategia deliberada, pública, de decir que la UE es un invento, o que mejor sería disolverla y que cada país recogiese la soberanía cedida", ha insistido el ministro.

PUBLICIDAD

La falta de "pasión por Europa" y una desafección por sus instituciones han contribuido, a su juicio, a que haya "poca política económica de la Comisión Europea en términos presupuestarios" y a una fase de no reformismo de las instituciones europeas.

Por ello, ha defendido dotarse de un robusto presupuesto comunitario y de una mayor armonización entre países: "(La UE) debería proveer de bienes públicos a los europeos en materia de seguridad, IA y defensa, y eso necesita un presupuesto comunitario a la altura", ha recalcado.

Preguntado por la falta de presupuestos en España, el ministro ha defendido que "hay presupuestos, pero prorrogados, porque la normativa, incluida la Constitución, está prevista para poder actuar cuando se prorrogan", mientras que ha reconocido que aprobarlos ha sido complejo por "la fragmentación" del Parlamento español.

Ha argumentado que lo importante son los "resultados" y ha destacado que durante la legislatura no han parado de hacer reformas que han permitido "desmontar la idea de que si querías ser competitivo tenías que renunciar a tener derechos, que los derechos eran un atasco para el crecimiento económico".

Sobre la campaña electoral, ha ironizado con que hay partidos que han hecho "un doble récord mundial": "Han roto el récord mundial de (prometer) mayores rebajas fiscales en campaña electoral y el de aplicar subidas fiscales cuando han gobernado. Cualquiera lo puede comprobar".

Ha explicado que el programa electoral del PSOE irá en línea con una defensa del sistema fiscal español desde "dos ámbitos, uno de ingresos y otro de gasto": "Cualquiera que crea en el Estado de bienestar (sabe que) de algún lado tendrán que salir los recursos para pagar la policía o la sanidad pública", ha ejemplificado.

En la misma línea, ha criticado las propuestas políticas desde la derecha que defienden rebajas fiscales que "superan los 17.000 millones" y luego prometen millones en infraestructuras, y ha confiado en que el ciudadano haga las cuentas.

"Aunque el de los impuestos sea un debate pasional y apasionado, hay que hacerlo en términos de racionalidad", ha reclamado.

Además, ha remarcado que España tiene una menor presión fiscal en términos de PIB más baja que Francia, Italia o Alemania, a quienes no se les acusa de "infierno fiscal", según el ministro, quien ha recordado que España avanza en un memorando con Brasil para desarrollar una tributación básica mínima a nivel global.

Ha exigido que unos patrimonios de esa magnitud, "contribuyan de forma efectiva" a lo que mueven en el mundo, y en la misma línea ha reclamado un mayor control democrático para los grandes empresarios de las compañías tecnológicas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arroz con leche y calabaza, la versión más otoñal de uno de los postres insignia de la gastronomía española

Una receta sencilla con la que podrás conquistar el paladar de tus invitados

Arroz con leche y calabaza, la versión más otoñal de uno de los postres insignia de la gastronomía española

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 2 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 2 noviembre

El pueblo más bonito de España para visitar en noviembre, según National Geographic: cuenta con un castillo musulmán y un mar de mimbre rojo

La localidad conquense reúne una fortaleza del siglo XII, una laguna de aguas dobles y campos que se tiñen de granate con las primeras heladas

El pueblo más bonito de España para visitar en noviembre, según National Geographic: cuenta con un castillo musulmán y un mar de mimbre rojo

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El 39,4% de los arrendamientos ya supera los 1.500 euros al mes y las ofertas por debajo de los 1.000 euros caen al 35,7%, mientras Baleares, Barcelona y Madrid concentran los precios más elevados

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

La acampada se queda en Sol para apoyar a las personas sin hogar y traslada sus esfuerzos a los barrios ante la huelga general: “Estaba viviendo en una habitación y me han echado”

En la protesta, que ha superado la duración de la del 15M, ya hay menos tiendas y ahora predominan las personas en situación de sinhogarismo, que buscan dar visibilidad a sus demandas

La acampada se queda en Sol para apoyar a las personas sin hogar y traslada sus esfuerzos a los barrios ante la huelga general: “Estaba viviendo en una habitación y me han echado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

DEPORTES

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius