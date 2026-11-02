Álvaro Mantilla se podría perder la temporada por una lesión de ligamento cruzado

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Santander, 2 nov (EFE).- El defensa del Racing de Santander y capitán del equipo Álvaro Mantilla podría perderse lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una lesión que se produjo el partido disputado ayer, domingo, frente al Real Madrid.

El defensa racinguista tendrá que ser operado y, a partir de ahí, según informa este lunes el club, "continuará desempeñando un papel relevante como uno de los líderes del vestuario de Racing".

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"La temporada 2026-2027 no ha finalizado para uno de los capitanes verdiblancos", ha insistido el Racing, a pesar de reconocer que su papel estará en el vestuario.

El jugador ha sido sometido este lunes a unas pruebas de imagen que han confirmado esa lesión en su rodilla derecha.

Mantilla, que fue sustituido en el minuto 29 del encuentro contra el Real Madrid en los Campos de Sport de El Sardinero, pasará por el quirófano "en los próximos días".

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El club ha destacado que el defensor seguirá teniendo peso en el equipo pese a que podría no volver a jugar esta temporada. EFE

aas/mg/jpd