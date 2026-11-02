Aemet activa avisos de nivel naranja en Canarias y zonas del litoral catalán por lluvias

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Madrid, 2 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes avisos de nivel naranja (peligro importante) en la islas Canarias y en zonas del litoral de Cataluña, por precipitaciones, que pueden dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. En Galicia es amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros.

En las islas Canarias el aviso naranja afecta a La Palma, La Gomera y El Hierro por lluvias acumuladas de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, el aviso queda en nivel amarillo por tormentas.

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Tenerife y el norte de Gran Canaria están en aviso amarillo por lluvias, que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas.

Los avisos afectan además a Cataluña, donde se activa el nivel naranja por lluvias, desde las 22:00 horas, en el litoral de Barcelona y en el litoral norte de Tarragona, donde pueden registrarse 40 litros por metro cuadrado de un hora.

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En Galicia, aviso de nivel amarillo en A Coruña por fenómenos costeros, con viento del noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7). EFE