Abascal se reúne con el presidente chileno y lo califica de "amigo y aliado"

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Madrid, 2 nov (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este lunes con el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, y lo ha calificado de "amigo y aliado".

Kast, quien este lunes recibe también la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha fotografiado sonriente con su esposa junto a Abascal y su mujer.

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El líder de Vox ha colgado las fotografías en su cuenta en X, donde ha mostrado su alegría por dar la bienvenida a Madrid a Kast y Pía Adriasola, "amigos y aliados desde hace años", y ha recordado que es su primer encuentro desde su llegada a la presidencia chilena.

Kast, que en marzo se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia en Chile, fue anfitrión el pasado septiembre del V encuentro regional del Foro de Madrid, una iniciativa auspiciada por Vox para frenar a la izquierda en América Latina.

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Según explica Abasscal, no pudo acompañar a Kast en la toma de posesión por la campaña electoral de Castilla y León y tampoco asistir al Foro Madrid "por la invasión de Ceuta". EFE