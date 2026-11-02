4-3. Morata, con un doblete, hace sufrir al Valladolid

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Inés Morencia

Valladolid, 2 nov (EFE).- El Real Valladolid recuperó la efectividad y superó este lunes por 4-3 a un batallador Leganés, que tuvo más posesión y que llegó a poner en peligro el triunfo blanquivioleta con dos goles de Álvaro Morata, el segundo en el minuto 90.

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Se enfrentaron en Zorrilla dos equipos muy parejos en cuanto a trayectoria y puntos que salieron con la intención de controlar el esférico y de tener la iniciativa en el juego.

Lo intentó Sancris primero, con un disparo que no llegó a encontrar la portería local, y, en la primera llegada de peligro de los locales al área del equipo madrileño, un córner lanzado por Abed y peinado por Juric lo aprovechó Miguel Rubio para, de cabeza, superar a Raúl Fernández (m.6).

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El Leganés reaccionó en busca del empate y no tardó mucho en conseguirlo. Álex Millán, en el minuto 21, volvió a poner tablas en el marcador con un gol que llegó tras un primer despeje de Tomeo bajo el larguero tras un lanzamiento de Dani Rodríguez.

Ese tanto, lejos de bajar la moral de los locales, les insufló un nuevo impulso que se tradujo en un doblete de Miguel Rubio, quien, de nuevo tras un saque de esquina botado por Abed, firmó un certero disparo para devolver la ventaja a los suyos.

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Poco después, una acción coral entre Ojeda, Abed y Arnu la rubricó el joven canterano blanquivioleta para aumentar la ventaja del Valladolid (3-1).

Tras el descanso, los de Fran Escribá mantuvieron su impulso y eso se tradujo en su cuarta diana, de Abed, que había estado haciendo méritos durante todo el partido y que recogió un balón repelido por un poste a tiro de Arnu para sorprender al meta visitante.

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El Leganés intentó recortar distancia y, aprovechando los cambios en el cuadro local, que no tuvieron tiempo para asentarse en el césped, Morata logró el segundo gol de su equipo tras un buen pase entre líneas de Sancris.

El espíritu de lucha del Leganés se encarnó, sobre todo, en un Morata que consiguió el tercer gol visitante en el minuto 91 e hizo sufrir hasta el final al Valladolid.

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- Ficha técnica:

4 - Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Miguel Rubio (Ramón Martínez, m.78), Tomeo, Garriel (Clerc, m.36); Ponceau, Juric, Thiago Ojeda (Dani Pérez, m.66); Víctor Jr (Luis Chacón, m.66), Arnu (Barberá, m.78), Abed.

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3 - CD Leganés: Raúl Fernández; Rubén Peña (Naim, m.83), Pulido, Montero, Franquesa; Álex Sancris, Kechta, Diawara (Zico, m.55), Dani Rodríguez (Soko, m.46); Ismael Gharbi (Unax, m.74), Álex Millán (Morata, m.55).

Goles: 1-0, m.6: Miguel Rubio. 1-1, m.21: Álex Millán. 2-1, m.24: Miguel Rubio. 3-1, m.30: Arnu. 4-1, m.53: Abed. 4-2, m.67: Morata. 4-3, m.91: Morata.

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Árbitro: Dámaso Arcediano. Amonestó al local Dani Pérez (m.90) y a los visitantes Pulido (m.45), Montero (m.52), Rubén Peña (m.60), Morata (m.61) y Kechta (m.90).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 17.558 espectadores. Antes de comenzar el encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

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EFE

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mim/mr/ism