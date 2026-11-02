Espana agencias

4-3. Morata, con un doblete, hace sufrir al Valladolid

Guardar

Inés Morencia

Valladolid, 2 nov (EFE).- El Real Valladolid recuperó la efectividad y superó este lunes por 4-3 a un batallador Leganés, que tuvo más posesión y que llegó a poner en peligro el triunfo blanquivioleta con dos goles de Álvaro Morata, el segundo en el minuto 90.

PUBLICIDAD

Se enfrentaron en Zorrilla dos equipos muy parejos en cuanto a trayectoria y puntos que salieron con la intención de controlar el esférico y de tener la iniciativa en el juego.

Lo intentó Sancris primero, con un disparo que no llegó a encontrar la portería local, y, en la primera llegada de peligro de los locales al área del equipo madrileño, un córner lanzado por Abed y peinado por Juric lo aprovechó Miguel Rubio para, de cabeza, superar a Raúl Fernández (m.6).

PUBLICIDAD

El Leganés reaccionó en busca del empate y no tardó mucho en conseguirlo. Álex Millán, en el minuto 21, volvió a poner tablas en el marcador con un gol que llegó tras un primer despeje de Tomeo bajo el larguero tras un lanzamiento de Dani Rodríguez.

Ese tanto, lejos de bajar la moral de los locales, les insufló un nuevo impulso que se tradujo en un doblete de Miguel Rubio, quien, de nuevo tras un saque de esquina botado por Abed, firmó un certero disparo para devolver la ventaja a los suyos.

Poco después, una acción coral entre Ojeda, Abed y Arnu la rubricó el joven canterano blanquivioleta para aumentar la ventaja del Valladolid (3-1).

Tras el descanso, los de Fran Escribá mantuvieron su impulso y eso se tradujo en su cuarta diana, de Abed, que había estado haciendo méritos durante todo el partido y que recogió un balón repelido por un poste a tiro de Arnu para sorprender al meta visitante.

El Leganés intentó recortar distancia y, aprovechando los cambios en el cuadro local, que no tuvieron tiempo para asentarse en el césped, Morata logró el segundo gol de su equipo tras un buen pase entre líneas de Sancris.

El espíritu de lucha del Leganés se encarnó, sobre todo, en un Morata que consiguió el tercer gol visitante en el minuto 91 e hizo sufrir hasta el final al Valladolid.

- Ficha técnica:

4 - Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Miguel Rubio (Ramón Martínez, m.78), Tomeo, Garriel (Clerc, m.36); Ponceau, Juric, Thiago Ojeda (Dani Pérez, m.66); Víctor Jr (Luis Chacón, m.66), Arnu (Barberá, m.78), Abed.

3 - CD Leganés: Raúl Fernández; Rubén Peña (Naim, m.83), Pulido, Montero, Franquesa; Álex Sancris, Kechta, Diawara (Zico, m.55), Dani Rodríguez (Soko, m.46); Ismael Gharbi (Unax, m.74), Álex Millán (Morata, m.55).

Goles: 1-0, m.6: Miguel Rubio. 1-1, m.21: Álex Millán. 2-1, m.24: Miguel Rubio. 3-1, m.30: Arnu. 4-1, m.53: Abed. 4-2, m.67: Morata. 4-3, m.91: Morata.

Árbitro: Dámaso Arcediano. Amonestó al local Dani Pérez (m.90) y a los visitantes Pulido (m.45), Montero (m.52), Rubén Peña (m.60), Morata (m.61) y Kechta (m.90).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 17.558 espectadores. Antes de comenzar el encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

EFE

1010588

mim/mr/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El club ha emitido un comunicado en el que ha informado que el jugador se encuentra “estable, dentro de la gravedad”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa

Un hábito cotidiano que ayuda a reducir la pérdida de calor por las ventanas

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa

Arroz con leche y calabaza, la versión más otoñal de uno de los postres insignia de la gastronomía española

Una receta sencilla con la que podrás conquistar el paladar de tus invitados

Arroz con leche y calabaza, la versión más otoñal de uno de los postres insignia de la gastronomía española

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 2 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 2 noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

DEPORTES

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”