Yerai Martín: "Queremos ganar al Athletic para acercarnos a la cuarta plaza"

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Santa Cruz de Tenerife, 31 oct (EFE).- El entrenador del Costa Adeje Tenerife, Yerai Martín, ha asegurado este sábado que su equipo se ha preparado para ganar el próximo lunes al Athletic Club, un resultado que le permitiría recortar distancias con el conjunto vasco, cuarto clasificado, del que le separan cuatro puntos.

"Tenemos la oportunidad el lunes de confirmar en resultados y en puntos el buen momento del equipo, porque las sensaciones pueden ser muy buenas, pero queremos ganar", ha señalado el técnico, que ha valorado la semana más larga de preparación, que ha permitido recuperar jugadoras y trabajar aspectos tácticos de cara al encuentro.

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Martín ha augurado un partido igualado ante un rival que aventaja en cuatro puntos al conjunto tinerfeño, aunque ha recordado que la distancia con los puestos de descenso es también de cuatro puntos, en una competición en la que cada vez "resulta más complicado sumar victorias".

El entrenador ha destacado que ambos equipos cuentan con "argumentos diferentes" y ha señalado el rendimiento en las áreas como uno de los factores determinantes, con especial importancia para la solidez defensiva y el acierto de cara a portería. Para preparar el encuentro, el cuerpo técnico ha analizado los últimos resultados del Athletic ante el Valencia, el Sevilla, el Eibar y el Madrid CFF.

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Sobre la situación de la plantilla, ha resaltado la amplitud de recursos del equipo, que le ha permitido mantener la competitividad pese a las bajas y sanciones.

Así ocurrió en el último encuentro ante el Real Madrid, en el que contó con tres futbolistas del filial.

Martín espera recuperar efectivos para el partido del lunes, aunque ha precisado que todavía quedan dos entrenamientos y ha preferido no adelantar nombres.

Por último, ha animado a la afición a acudir al Heliodoro Rodríguez López para apoyar al equipo, al recordar que su presencia "fue importante en la remontada ante el Logroño", cuando el Costa Adeje Tenerife logró el empate y el gol definitivo en los últimos minutos, además del respaldo recibido durante las jornadas anteriores. EFE

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am/brr/jpd