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Vox promete deportar a todos los migrantes en situación irregular si alcanza una "fuerza suficiente" tras el 29N

31/10/2026 El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en un acto con simpatizantes en Las Palmas de Gran Canaria POLITICA VOX GRAN CANARIA
31/10/2026 El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en un acto con simpatizantes en Las Palmas de Gran Canaria POLITICA VOX GRAN CANARIA
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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha denunciado este sábado la "invasión migratoria" que afecta a Canarias a consecuencia de un Gobierno "negliente". Ha advertido que si Vox "tiene fuerza suficiente" tras los próximos comicios, "todas las personas en situación irregular en España serán devueltas a sus países de origen".

En declaraciones a los medios ante un encuentro con simpatizantes en Gran Canaria, Garriga ha señalado que las políticas migratorias del Partido Socialista "han condenado a familias y trabajadores a tener que vivir entre inseguridad, a sentirse extraños en sus propios barrios y ciudades, y a sentir inseguridad a ciertas horas".

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"Muchos vecinos de los que he podido conocer esta mañana viven cerca del centro de internamiento de inmigrantes Canarias 50. Comparten que ya no pueden ni dormir, que no pueden ir a los parques con sus hijos, porque están tomados por el trapicheo de drogas y la delincuencia", ha aseverado el secretario general de Vox.

De este modo, ha advertido que el compromiso de Vox es "claro" por lo que, ha dicho, si el partido "obtiene la fuerza suficiente" tras la cita electoral del 29 de noviembre, "todas aquellas personas que estén en situación irregular serán devueltas a sus países de origen", así como "nunca, bajo ningún concepto, se impulsarán ningún tipo de regularizaciones masivas como han protagonizado los Gobiernos de España en los últimos años".

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"Todos aquellos que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles serán devueltos a sus países de origen. Y que todos aquellos que estén entre nosotros, pero que cometan delitos, irán a cumplir las penas de prisión a sus países de origen", ha aseverado Garriga, apelando a una "política migratoria de sentido común".

Ha reivindicado que Canarias deje de ser "la puerta de entrada" de la "inmigración masiva", ni tampoco sea "el punto neurálgico de las mafias y del tráfico de personas".

La formación ha defendido en Gran Canaria "recuperar la seguridad y la tranquilidad" en los barrios y calles de las islas, esas en las que, "hace unos años", podían "disfrutar los canarios con absoluta tranquilidad".

Garriga ha pedido, asimismo, "una movilización sin precedentes" el próximo 29N, con la cita electoral, "como nunca antes se ha producido en España", y no solo "para desalojar al PSOE y a Pedro Sánchez del Gobierno, sino también para expulsar a todas las políticas nocivas que ha impulsado el Gobierno de España".

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