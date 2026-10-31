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Vox afea a un Gobierno que "hacía chistecitos" en TV pese a "la tercermundización" de la red ferroviaria

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria que la formación "trabajará sin descanso" para depurar "hasta la última responsabilidad política, e incluso penal, si la hubiera", tras el accidente ferroviario sucedido en Toledo, que se ha saldado con hasta 69 víctimas mortales.

Garriga ha denunciado las "negliencias" de un Gobierno central que "hacía chistecitos en televisión" mientras los maquinistas alertaban de la "tercermundización" de las infraestructuras ferroviarias en España.

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En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de un encuentro con simpatizantes en Las Palmas de Gran Canaria, el secretario general de Vox ha advertido que, a pesar de que la formación "sigue de luto con el pueblo español" tras la catrástrofe ferroviaria en Urda, "el luto no significa silencio o ponerse de lado".

"Seguiremos señalando a los verdaderos responsables de Urda, de Ardamuz, del apagón, que no son otros que Pedro Sánchez y el Partido Socialista", ha dicho Garriga, que ha compartido la intención de Vox de "seguir denunciando las políticas del Partido Socialista" y señalar a quienes "desean que estuviéramos callados".

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"No tenemos ninguna duda de que si Pedro Sánchez u Óscar 'Muerte' dependiera, decretarían el silencio hasta el mismo día de las elecciones", ha aseverado el secretario general de Vox.

Asimismo, ha continuado Garriga, mientras los "maquinistas denunciaban la tercermundización de las infraestructuras ferroviarias", y los "españoles, día sí y día también, veían cómo se les cancelaban los billetes", el Partido Socialista, a través del Gobierno de España, "destinaba más de 1.500 millones en préstamos a Egipto, Uzbekistán o Marruecos, y más de 500 millones a la compra de trenes en Marruecos".

"También teníamos que sufrir cómo el Gobierno de España se dedicaba a hacer chistecitos en televisión sobre la alta velocidad española", ha añadido Garriga en alusión a la participación del ministro de Transportes, Óscar Puente, al programa televisivo 'Cara al Show', en La Sexta.

En ese sentido, ha concluido, Vox "no callará y trabajará sin descanso para lograr depurar hasta la última responsabilidad política y penal, por supuesto, si la hubiera".

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EuropaPress

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