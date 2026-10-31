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Vaquero (PNV) cree que Puente tiene que "asumir responsabilidades" del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

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La portavoz del PNV en el Congreso y candidata por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, cree que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene que "aclarar lo sucedido", pero también "asumir responsabilidades".

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto de la formación jeltzale en el Náutico de Donostia/San Sebastián, Vaquero, acompañada de la candidatura de su partido por Guipúzcoa en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha respondido en estos términos a las preguntas sobre si Puente debería dimitir.

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"Nosotros hablamos de pedir las mayores responsabilidades, tanto a nivel técnico como a nivel político, haciéndonos eco además de lo que dijo el presidente Sánchez, porque dijo, a las horas de ocurrir el accidente, que era un hecho inasumible, y compartimos esa afirmación, es un hecho inasumible", ha explicado.

Tras recordar que este siniestro se ha saldado con más de 69 personas fallecidas, ha incidido en que España ha registrado dos accidentes con más de un centenar de personas fallecidas este año, y se está generando "una alarma" sobre el uso del sistema ferroviario que, a su juicio, es "el sistema más seguro para viajar".

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En todo caso, la dirigente jeltzale ha señalado se está en precampaña electoral y todo esto hace que haya una utilización mayor del accidente, cuando "lo primero" que tiene que hacer Óscar Puente es "estar es con las víctimas y aclarar todo lo sucedido".

"Todavía están encontrando cuerpos y, por lo tanto, lo que creemos es que lo que primero que hay que hacer es estar con las víctimas", ha defendido. A ello ha añadido que también se tiene que "aclarar lo que ha sucedido y responsabilizarse políticamente" de ello. "Creemos que tienen que asumir responsabilidades en estos hechos", ha subrayado.

Para la candidata jeltzale, "desde esa concepción de que es inasumible lo que ha ocurrido", se tienen que "tomar responsabilidades". "Por eso le pedimos al presidente que, ante esas palabras y estos hechos que verdaderamente son terribles, habrá que haber una asunción de responsabilidades", ha subrayado.

En este contexto, ha indicado que esperarán a la comparecencia de Puente, a petición propia, este martes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para escuchar "lo que vaya a contar", pero, en todo caso, "hay que asumir responsabilidades ante estos hechos tan graves".

INVESTIGAR FILTRACIONES

Al respecto, ha señalado que su formación confía que Puente aclare "qué medidas se han tomado para que no vuelvan a suceder hechos como este" para "transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía", y que se ponga en marcha un proceso "de investigación" también sobre las filtraciones filtraciones de las conversaciones del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha, en Madrid, tras el siniestro.

"Son hechos inasumibles y que han ocurrido en muy poco espacio de tiempo y creemos que se tienen que tomar responsabilidades políticas", ha insistido.

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EuropaPress

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