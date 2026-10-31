Van Oevelen, baja en los próximos partidos por un esguince en la rodilla derecha

Valencia, 31 oct (EFE).- El portero del Valencia Kayne Van Oevelen será baja en los próximos encuentros tras sufrir en el entrenamiento del viernes un esguince en la rodilla derecha, según explicó el club de Mestalla este sábado.
"El guardameta valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica", añadió la entidad en su comunicado.
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El portero neerlandés llegó al Valencia este verano cedido por el Ipswich Town y aún no ha debutado en partido oficial con el equipo. EFE
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